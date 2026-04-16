Terza tappa per “Semi di legalità – Cultura e sviluppo per il futuro del territorio”, l’iniziativa della Cisl Magna Grecia che il prossimo venerdì 17 aprile si terrà a Vibo Valentia nel Nuovo Teatro Comunale in viale Sandro Pertini, con inizio alle ore 9:30. All’iniziativa, che sarà introdotta dal segretario generale della Cisl Magna Grecia Daniele Gualtieri, prenderanno parte, tra gli altri, il procuratore Camillo Falvo, in procinto di lasciare la guida della Procura di Vibo Valentia per dirigere la Distrettuale Antimafia di Potenza, e il sottosegretario al Ministero dell’Interno Wanda Ferro.

L’incontro, che prevede un talk con oltre 300 studenti delle classi medie e superiori delle scuole della provincia di Vibo, segue gli appuntamenti di Catanzaro, dove il progetto ha preso il via con un confronto aperto con i procuratori Nicola Gratteri e Salvatore Curcio, e di Crotone, dove è stato ospite il procuratore Domenico Guarascio.

All’incontro interverranno inoltre il prefetto di Vibo Valentia Anna Aurora Colosimo, il questore di Vibo Valentia Rodolfo Ruperti, il comandante provinciale dei carabinieri di Vibo Valentia Antonio Parrillo, il comandante provinciale della Guardia di finanza di Vibo Valentia Eugenio Bua, il capo del Centro Operativo DIA di Catanzaro Beniamino Fazio, il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo, il vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea mons. Attilio Nostro, il presidente della Camera di Commercio CZ-KR-VV Pietro Falbo, l’imprenditore Pippo Callipo, il giornalista Pietro Comito, il segretario generale Cisl Calabria Giuseppe Lavia.

«L’obiettivo di questa iniziativa – spiega il segretario generale della Cisl Magna Grecia Daniele Gualtieri – è dare vita a una rete stabile e concreta tra magistratura, istituzioni, forze dell’ordine, scuola e mondo del lavoro, capace di parlare ai giovani con un linguaggio diretto, autentico e credibile sul valore della legalità nella vita quotidiana. “Semi di legalità” nasce proprio con questa ambizione: non essere un convegno formale, ma uno spazio vivo di confronto, in cui gli studenti possano sentirsi protagonisti, porre domande, esprimere dubbi e costruire consapevolezza attraverso il dialogo con chi ogni giorno è impegnato in prima linea. Crediamo che la legalità non sia un concetto astratto, ma una pratica quotidiana che si alimenta di comportamenti coerenti, responsabilità individuale e senso del dovere collettivo. Per questo è fondamentale investire sui giovani, offrendo loro strumenti culturali e occasioni di confronto reale. Innestare una nuova cultura della legalità significa anche rafforzare il legame tra le istituzioni e il territorio, creando alleanze educative solide e durature».