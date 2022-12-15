Proficuo dialogo e confronto tra il mondo della scuola e le istituzioni. Ecco di cosa si è discusso ed i temi emersi

Nell’aula magna “Vinicio Gambino” dell’istituto comprensivo “Tedeschi” di Serra San Bruno, gli alunni della scuola secondaria di primo grado hanno incontrato i Carabinieri artificieri antisabotaggio di Catanzaro e il maresciallo Giuseppe Grillo della locale Stazione per dialogare sulla pericolosità dei botti di capodanno e di alcuni “giochi” pirotecnici di cui pur è consentita la vendita. “Conoscere il pericolo è importante” è stato il messaggio degli uomini dell’Arma mandato ai ragazzi i quali, in questo particolare periodo dell’anno, potrebbero essere tentati ad utilizzare diversi botti. I militari hanno perciò spiegato loro tutti i rischi ai quali potrebbero andare incontro se in possesso di esplosivi di qualunque tipo, oltre a ribadire il divieto dell’acquisto che, non a caso, sono vietati ai minori di 14 anni. [Continua in basso]

L’incontro ha costituito un importante momento di dialogo e confronto tra il mondo della scuola e le istituzioni. L’intento della giornata “non è stato semplicemente quello di illustrare agli studenti il ruolo e le funzioni svolte dai carabinieri sul territorio – ha dichiarato l’assessore all’istruzione e alla formazione del Comune di Serra San Bruno, Raffaela Ariganello – ma quello di spiegare come, in ogni ambito della vita sociale e relazionale, a partire proprio dalla scuola, il valore del rispetto della legge rappresenti un mezzo per la crescita individuale e sociale”.

Entusiasta il preside, Giovanni Valenzisi, per il convinto coinvolgimento e l’interlocuzione con le istituzioni, da parte degli studenti, sulla legalità e la partecipazione delle giovani generazioni ai dialoghi costruttivi. L’evento pone infatti l’accento sull’importanza della collaborazione tra tutori dell’ordine e le scuole, quale strumento per costruire un efficiente modello di sicurezza che coinvolga tutte le componenti della società iniziando, appunto, dai giovani.

