L’amministrazione comunale di Serra San Bruno – guidata dal sindaco Alfredo Barillari – ha indetto una nuova gara d’appalto per l’affidamento triennale del servizio di mensa scolastica da svolgere nelle scuole statali dell’infanzia presenti nel territorio comunale di Serra San Bruno per l’anno scolastico 2022/2023, periodo gennaio-giugno 2022. Va, infatti, ricordato che il prossimo 31 dicembre scadrà il contratto per la gestione del servizio di mensa scolastica appaltato, a suo tempo, alla società “Pineta Srl”. Pertanto, è necessario adottare i provvedimenti per garantire il regolare e tempestivo funzionamento della mensa fino alla chiusura dell’anno scolastico. L’importo complessivo dell’appalto da porre a base di gara è pari a 28.000,00 euro, soggetto a ribasso, oltre 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. «L’appalto – si legge nella determina dirigenziale approvata dal responsabile dell’Area Affari generali e istituzionali del Comune Salvatore Sibio, che ha dato il via libera al nuovo bando di gara- comprende sia servizi che forniture, dove l’oggetto principale è costituito da servizi in quanto l’obiettivo da raggiungere è dato dalla gestione di tutto il servizio di ristorazione scolastica, comprendente preparazione, confezionamento dei pasti, loro trasporto e distribuzione nei refettori. Il servizio, inoltre, ha carattere continuativo ed è necessario per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell’ente».



Poiché l’affidamento del servizio rientra nel limite della soglia finanziaria prevista dalla normativa vigente, è consentito procedere mediante l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

