«La transizione digitale di Poste è una realtà da record anche in provincia di Vibo Valentia, dove sono circa 60mila gli utenti che hanno usato l’app “P” nel 2025, pari al 40,01% dei residenti, prima app italiana utilizzata da 16 milioni di persone e che rappresenta un unico punto di accesso digitale a tutti i prodotti e servizi del Gruppo».

Lo si apprende da una nota diramata da Poste italiane. «Gli utenti attivi giornalieri - si spiega - sono oltre 4 milioni in Italia. Grazie all’app “P” è possibile prenotare il turno all’ufficio postale e velocizzare le operazioni allo sportello, amministrare il conto BancoPosta, le carte di pagamento Postepay e i prodotti di risparmio. Con lo stesso applicativo è possibile, inoltre, gestire le polizze assicurative, controllare le linee telefoniche, sottoscrivere un contratto luce e gas con Poste Energia, seguire le spedizioni di pacchi e corrispondenza. Basta un tocco sullo smartphone per fare ricariche e ordinare bonifici, inviare e ricevere denaro, prelevare contanti senza carte ai Postamat e domiciliare le bollette, pagare bollettini, bolli auto e moto».

Poste Italiane «punta a consolidare il ruolo dell’app “P” come principale strumento commerciale basato sulla personalizzazione dell’esperienza cliente. L’obiettivo è incrementare le vendite digitali e sviluppare un ingaggio sempre più qualificato con la rete degli uffici postali della provincia di Vibo Valentia, rafforzando l’integrazione tra canali digitali e presenza territoriale, nel pieno rispetto dei valori e della missione del Gruppo».