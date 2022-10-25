Appartenente ad una famiglia con diverse generazioni di musicisti, è stato direttore dello storico complesso bandistico "Francesco Cilea" a partire dagli anni Ottanta

di Marco Galati



Si è spento, domenica scorsa, all’età di 85 anni il professor Francesco Romano, maestro di musica, direttore del glorioso e storico (nato nel 1895) complesso bandistico “Francesco Cilea” di San Calogero. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù e hanno visto la partecipazione sentita dell’intera comunità. Il professore Romano appartiene ad una famiglia con diverse generazioni di musicisti. Il padre Rosario suonava nella banda locale, così come successivamente i figli e i nipoti. Una vera e propria trasmissione dinastica la musica per i Romano. [Continua in basso]

È sotto la direzione del professore Romano che il complesso bandistico, a partire dagli anni 80, compie un significativo salto di qualità, toccando i punti più alti del suo percorso artistico, guadagnandosi la ribalta e prestigiosi riconoscimenti nazionali. Quella fase storica pullulante di iniziative, nel 1995, anno del centenario della banda, è valso a San Calogero il titolo di “Città della musica”. Ancora oggi la principale via del paese prende il nome di “Viale della musica” come tratto distintivo comunitario.

Assieme alla ex Cassa rurale ed artigiana (ora Banca di Credito Cooperativo), il complesso bandistico “Francesco Cilea” rappresenta una delle realtà di cui i sancalogeresi vanno più orgogliosi. Il professore Romano fa parte di quella generazione di uomini e donne nati e cresciuti nel dopoguerra che, mossi da alti ideali e da una solida tensione morale, hanno ricostruito dalle fondamenta le comunità di appartenenza, facendole progredire sotto l’aspetto culturale, sociale ed economico.



Domenica scorsa il maestro Romano “ha diretto la sua ultima orchestra“, al termine dell’esibizione, come di consueto, si è girato verso il pubblico per ringraziarlo dell’applauso, poi accennando un lieve inchino e un timido sorriso ha salutato tutti congedandosi dalla vita terrena.