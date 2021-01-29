Ingenti i danni. La statua del santo è stata presa in custodia dal primo cittadino

Incidente stradale nel corso della notte nel territorio comunale di Cessaniti. Per cause ancora in corso di accertamento, intorno all’una una Hyundai Galloper, è andata a sbattere contro la cappelletta di San Basilio all’incrocio con la frazione San Marco. Violento l’impatto, tanto da provocare seri danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia ed i carabinieri della locale Stazione. Il sindaco di Cessaniti, Francesco Mazzeo, intorno alle 2 di notte, ha quindi preso in custodia la statuetta di San Basilio collocata all’interno della cappella danneggiata. All’arrivo dei militari dell’Arma, la persona che ha provocato l’incidente con la Hyundai Galloper non è stata trovata.