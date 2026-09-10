Il primo cittadino Enzo Romeo in vista dell’avvio delle lezioni si rivolge ai giovani: «Non abbiate timore delle difficoltà: ogni sfida è un'occasione per crescere, imparare e scoprire nuovi talenti»

Con un messaggio rivolto a studenti, famiglie, dirigenti scolastici, docenti e personale della scuola, il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo ha augurato un buon inizio dell’anno scolastico 2026/2027, ribadendo l’impegno dell’amministrazione comunale a sostenere il diritto allo studio e a garantire scuole sicure, inclusive e ricche di opportunità educative. La scuola in Calabria partirà il 15 settembre. Ecco il contenuto integrale del messaggio a firma del primo cittadino.

«Care ragazze e cari ragazzi, gentili famiglie, stimati dirigenti scolastici, docenti e tutto il personale della scuola,

a nome dell’amministrazione comunale, rivolgo a ciascuno di voi il più sentito augurio per un sereno e proficuo inizio dell’anno scolastico 2026/2027.

La scuola rappresenta il cuore della comunità: è il luogo in cui si formano le persone che domani contribuiranno a rendere migliore la nostra società. Per questo l’impegno del Comune nel sostenere il diritto allo studio, l’efficienza degli edifici scolastici e le opportunità educative resta una priorità costante.

A voi, studenti, auguro di affrontare questo nuovo percorso con curiosità, impegno e fiducia nelle vostre capacità. Non abbiate timore delle difficoltà: ogni sfida è un'occasione per crescere, imparare e scoprire nuovi talenti.

Alle famiglie rinnovo il ringraziamento per la collaborazione quotidiana con la scuola e l’invito a continuare a essere presenti, con fiducia e partecipazione, nel percorso educativo dei propri figli.

Ai dirigenti, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico va la nostra riconoscenza per la dedizione con cui svolgete il vostro compito, spesso complesso, ma fondamentale per il futuro della comunità.

L’amministrazione comunale sarà al vostro fianco, come sempre, per garantire un ambiente scolastico sicuro, inclusivo e ricco di opportunità.

A tutti voi, buon anno scolastico, ricco di scoperte, amicizie e soddisfazioni».