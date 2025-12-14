VIDEO | La Casa di Babbo Natale e il Giardino incantato completano gli allestimenti natalizi promossi dalla Proloco Futurosa. L’obiettivo è consolidare il senso di comunità e attirare visitatori

C’è una novità che quest’anno rende il Natale di Simbario ancora più suggestivo e riconoscibile: è la Via del Vischio, il nuovo percorso simbolo delle festività, pensato per trasformare il centro storico in un luogo di luce, magia e condivisione. Attorno a questa idea prende forma la seconda edizione degli allestimenti natalizi promossi dalla Proloco Futurosa Simbario Aps in collaborazione con l’Amministrazione comunale, i ragazzi del Cas. Lacina e altre realtà del territorio. Atmosfere magiche percepibili nelle foto e nel video forniti a Il Vibonese da Gigi Gej.

La giornata di ieri, 13 dicembre, ha segnato ufficialmente l’avvio del Natale simbariese con l’inaugurazione della Via del Vischio, della Casa di Babbo Natale e del Giardino Incantato. Un momento molto partecipato che ha restituito al paese un’atmosfera calda e accogliente, capace di coinvolgere famiglie, bambini e visitatori provenienti anche dai centri vicini.

La Via del Vischio rappresenta la vera novità dell’anno: un percorso allestito tra le vie del borgo, impreziosito da luci, decorazioni e addobbi floreali, pensato non solo come attrazione scenografica ma come esperienza da vivere lentamente, riscoprendo il piacere di camminare insieme e lasciarsi avvolgere dallo spirito natalizio. Un’idea semplice ma fortemente identitaria, che lega il Natale alla tradizione e al senso di comunità.

Accanto al nuovo percorso, trovano spazio le attrazioni più amate dai più piccoli, come la Casa di Babbo Natale e la Stanza delle Renne, luoghi pensati per l’incontro, il gioco e la fantasia, dove i bambini possono consegnare le loro letterine e vivere da vicino la magia delle feste. A completare il quadro, il Giardino Incantato, un angolo di luce e suggestioni visive che offre un’esperienza immersiva tra decorazioni luminose e allestimenti natalizi.

Il calendario degli appuntamenti

Si parte il 16 dicembre con la benedizione della Capanna con Natività, per poi proseguire nei giorni successivi con laboratori creativi natalizi dedicati ai più piccoli, la consegna delle letterine a Babbo Natale il 23 dicembre e una serata informativa il 27. Il programma continua tra momenti di socialità e cultura, come la tombola del 28 dicembre e il concerto “La Notte di Natale” del 29 dicembre, racconto in versi della poesia di Vincenzo Padula con Nando Brusco, Caterina Verduci e Vincenzo Mercurio, produzione del Teatro Proskenion. Non mancheranno le occasioni di aggregazione con il torneo di burraco tra il 29 e il 30 dicembre, fino alle Strenne di Capodanno previste per il primo gennaio.

L’iniziativa si conferma così non solo come un evento natalizio, ma come un progetto di comunità, capace di unire generazioni diverse e di valorizzare il territorio attraverso la partecipazione attiva e la solidarietà. La Via del Vischio, in particolare, si candida a diventare il segno distintivo del Natale a Simbario, un simbolo destinato a crescere e a rafforzarsi negli anni.