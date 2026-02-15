Lo Slai Cobas ha un nuovo coordinatore provinciale per i territori di Vibo Valentia, Reggio Calabria e Catanzaro. Si tratta di Rosario Pisano, 57 anni di Vibo Valentia, nominato ufficialmente dal coordinatore nazionale Massimo Dell’Orfano.

Pisano succede a Nazzareno Piperno, storico riferimento sindacale provinciale, scomparso lo scorso 5 dicembre.

Il provvedimento, si legge nella nota, è stato assunto in ottemperanza alle decisioni dell’esecutivo e si è concluso con parere positivo.

Rosario Pisano assume così l’incarico di referente e coordinatore provinciale per le tre realtà territoriali, con il compito di gestire le pratiche sindacali e organizzative proprie della funzione. L’azione del nuovo coordinatore dovrà svolgersi nel rispetto dello Statuto e, in particolare, dei principi generali sanciti dall’articolo 3, che individuano come scopo dell’organizzazione la promozione dell’auto oganizzazione sindacale, collettiva e di classe, e la tutela delle condizioni lavorative e sociali dei lavoratori in Italia.

Nel documento, Dell’Orfano sottolinea inoltre l’impegno del neo coordinatore a operare «nel rispetto di quanto prevedono dette norme in coscienza e nel solco, per quanto possibile, del lavoro precedente svolto dal compianto Piperno» , richiamando così una linea di continuità con l’azione sindacale portata avanti negli anni sul territorio.

La nomina viene rilasciata, conclude il coordinatore nazionale, «con lo spirito di collaborazione e l’impegno di mutuo soccorso sia sul piano politico sindacale che economico, se si rendesse necessario», a ribadire il carattere solidale e organizzativo dell’impegno sindacale.