Carnevale vuol dire festa, allegria e spensieratezza: un periodo dell'anno che accomuna e unisce ogni fascia di età con il solo intento di divertirsi. Per l’occasione ante sono state le iniziative sul territorio vibonese, nonostante il maltempo, e la comunità di Soriano Calabro non ha fatto eccezione.

La festa di Carnevale a Soriano

Non ha spento i sorrisi infatti l'incessante pioggia degli ultimi giorni e, di fatti, la Pro Loco ha portato a termine la festa di Carnevale, tenutasi lo scorso 17 febbraio dopo essere stata più volte per il maltempo. La serata, nella sala della Pro Loco, ha accolto adulti e bambini unendoli con musica e balli, senza dimenticare la classica pioggia di coriandoli che sono l'emblema del carnevale.

Allegria e leggerezza dunque che di certo non erano scontate e questo lo sapeva bene la presidente Maria Teresa Daffinà che si esprime così: «Contro le avversità meteorologiche e contro le condizioni climatiche i bimbi in festa si sono divertiti tantissimo grazie ai laboratori, organizzati dalla Pro Loco, di festa e maschere. Molto apprezzato è stato anche il coinvolgimento di genitori e familiari dei più piccoli che, inoltre, hanno dato fiducia alla nostra associazione nonostante le avversità meteorologiche. Ho accolto l'invito da parte di tanti di rinnovare più volte l'organizzazione di questa giornata anche perché, in caso contrario, se non ci fossero stati i laboratori tanti bambini sarebbero rimasti a casa, senza poter festeggiare la giornata più divertente e pazza dell'anno».