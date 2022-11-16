Per l'incompiuta obiettivo del gruppo è "pungulare l'attuale amministrazione per i lavori sospesi" ma tuttavia ripresi nei giorni scorsi

“Lo scorso 4 novembre è stato costituito, da un gruppo di cittadini a Soriano Calabro, il comitato spontaneo “Pro Stadio”, al fine di sollecitare la conclusione di una vicenda che si trascina da anni, ovvero, la ristrutturazione dello stadio e la sua trasformazione da terreno in battuto in erba sintetica”. La vicenda, viene spiegato nella nota “iniziata anni fa, quando si sentì l’esigenza di consentire alla squadra locale, che milita da anni nel campionato regionale di Eccellenza, di giocare in una struttura degna della categoria! Stadio – sottolinea l’ideatore del comitato, Michele Morabito – che non servirebbe solo all’Ags Soriano, ma sarebbe da traino per le scuole calcio giovanili dell’intero hinterland sorianese, con ricadute sociali ed economiche enormi”. [Continua in basso]

E ancora: “Dopo anni di promesse, impegni non mantenuti e continui rinvii, questi cittadini hanno così deciso di dire basta e di passare dalla sterile lamentela all’azione. Obiettivo del comitato è quello di pungolare l’attuale amministrazione cittadina – il Comune di Soriano è guidato da una Commissione straordinaria – sulla ripresa dei lavori già iniziati e inspiegabilmente sospesi, ma anche di essere informato e a sua volta informare la cittadinanza, sui tempi previsti per la conclusione degli stessi. Un primo incontro con i responsabili cittadini ha dato esito positivo, riscontrando la disponibilità degli stessi al dialogo e alla soluzione dei problemi che stanno impedendo la fine della vicenda.

Per la cronaca i lavori sono ripresi martedi 8 novembre, precisamente si è ricominciato a rimodernizzare gli spogliatoi, ma si attende con impazienza l’inizio dei lavori sul terreno di gioco e sugli spalti. Il comitato – conclude Morabito – “vigilerà quotidianamente, denunciando ogni ulteriore sospensione dei lavori”.

LEGGI ANCHE: Soriano, tonante all’indirizzo del Convento di San Domenico

Soriano, studentessa premiata a un concorso letterario oltre regione