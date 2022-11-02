Il Vescovo emerito, mons. Vincenzo Rimedio, presente alla tradizionale cerimonia commemorativa. L'occasione ha raccolto tanti fedeli giunti anche da fuori

Nel giorno della Commemorazione dei defunti si rinnovano le tradizioni religiose delle messe in suffragio, delle preghiere e delle recite comunitarie del rosario nei cimiteri. Ed è proprio per tale occasione che questa mattina, a Soriano Calabro, si è svolta – come ogni anno – la tradizionale cerimonia religiosa presso il cimitero posto all’entrata del popoloso centro delle Preserre vibonesi. Un momento particolarmente sentito dalla comunità, che anche in questa occasione non ha voluto mancare l’appuntamento. Ad officiare la funzione sono stati mons. Vincenzo Rimedio, Vescovo emerito, don Pino Sergio, parroco di Soriano e il rettore del Convento di San Domenico, alla presenza, tra gli altri, dei confratelli della Confraternita Gesù e Maria del S.S. Rosario, i quali, si sono recati in processione dal Santuario domenicano al luogo sacro. Alla celebrazione hanno anche preso parte, come di consueto, diverse famiglie della città capoluogo originarie di Soriano, che presso il cimitero del centro conservano i loro cari estinti. L’occasione, partecipata, rappresenta anche un importante momento di riflessione sul valore della vita, del tempo che scorre e di ciò che può essere indispensabile incorniciare nella quotidianità: i valori, perchè essi rimangono anche dopo la nostra morte.