Per gli ultimi giorni di scuola prima delle vacanze natalizie, i volontari dell’associazione cittadina Pro Loco di Soriano Calabro hanno fatto visita alla scuola dell’infanzia ed elementare, per fare gli auguri di buon natale agli alunni e a tutto il comparto scolastico dei plessi sorianesi. Per l’occasione gli associati hanno portato doni e dolcetti, consegnati direttamente dall’omone con la barba bianca più amato dai bambini, Babbo Natale. L’appuntamento è stato particolarmente apprezzato dai piccoli i quali, nei giorni scorsi, hanno anche potuto trascorrere dei momenti gioiosi nella piazza del posto, a seguito di un’altra iniziativa organizzata dalla Pro Loco proprio per i bambini. Animatori, balli, slitta di Babbo Natale, dolci e zucchero filato, hanno infatti animato il centro cittadino per qualche ora, coinvolgendo la comunità in un clima di festa.