Il presidente Saeli: «In questo momento di emergenza vicini alla popolazione e soprattutto alle fasce più deboli»

Una mano di aiuto per le famiglie in difficoltà giunge dalla Pro loco di Vibo Valentia. L’ente, in piena emergenza coronavirus, promuove l’iniziativa “Spesa e farmaci a domicilio”. Il servizio è stato pensato in particolar modo per gli anziani, persone non autosufficienti e prive di assistenza. [Continua]

Così, il sodalizio diretto da Luigi Saeli, dunque, si pone a disposizione della comunità 7 giorni su 7 grazie all’impegno di diversi volontari che rimangono operativi sul territorio comunale (per prenotare i servizi basta chiamare il numero 3914752108 dalle ore 9 alle ore 17) anche in questo delicato momento di emergenza sanitaria.

«Il servizio – fa presente Saeli – sarà garantito per tutto il periodo di pandemia e coprirà oltre alla consegna di spesa generica anche farmaci e servizi vari. Crediamo – sottolinea – che iniziative di questo genere debbano essere sostenute da più parti oltre che avere una corsia preferenziale soprattutto se nate in un particolare momento storico e sociale come questo». Altre attività per aiutare i diversi comparti penalizzati dagli effetti del coronavirus saranno promosse dalla Pro Loco di Vibo Valentia: «Il nostro – chiosa il presidente Pro loco Vibo – vuole essere un messaggio chiaro di vicinanza alla città e provincia».