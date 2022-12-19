I bambini sono stati i protagonisti della partecipata manifestazione che si è arricchita della presenza del vescovo Attilio Nostro

Le iniziative messe in campo dall’imprenditore Attilio Fiorillo, presidente dell’associazione “Vibo Marina c’è”, non mancano gli appuntamenti natalizi e con diversi contributi punta a mettere a segno giornate all’insegna della promozione di tematiche sociali. Lo stadio Roberto Marzano di Vibo Marina, in occasione dell’evento “Sport e ambiente a tutela degli animali”, ha fatto da cornice a una giornata dedicata ad attività sportive e ambientali, in cui protagonisti indiscussi sono stati i giovani. [Continua in basso]

L’apprezzata e riuscita iniziativa ha visto la presenza del vescovo Attilio Nostro, sempre attento alle tematiche sociali, e la collaborazione di diversi esponenti di alcune associazioni operanti sul territorio: Piero Sorrentino, presidente di Boys Marinate, Iosella Caridà, presidente della Pgs di Vibo Valentia, Guglielmo Galasso, presidente del Wwf Vibo, Michele Napolitano, presidente dell’associazione Fattoria la Goccia e Roberta Cannizzaro, presidente dell’associazione Amore Randagio. Alla manifestazione, inoltre, presente il nucleo cinofilo dell’Arma. “E’ bellissimo stare insieme e regalare un sorriso ai nostri bambini”, ha dichiarato il presidente di “Vibo Marina c’è”, Attilio Fiorillo, entusiasta del coinvolgimento di tante persone e che ha posto l’accento proprio sui più giovani e la loro capacità di essere una risorsa importantissima nella valorizzazione e tutela dell’ambiente, degli animali e dello sport. Durante la giornata non sono mancati momenti particolarmente gioiosi e a tema natalizio, che hanno visto la loro massima espressione con la donazione di regali, dolciumi e la presenza di Babbo Natale e la slitta.