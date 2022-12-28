Strade rattoppate alla meno peggio, strisce di asfalto che alla prima pioggia saltano. E a pagarne le conseguenze sono soprattutto gli automobilisti

Dal centro alla periferia, passando per le frazioni fino alle zone marine, non c’è strada a Vibo Valentia che non sia dissestata. Che siano arterie comunali, provinciali o statali poco cambia. Una situazione aggravata dalle piogge delle scorse settimane che hanno creato veri e propri crateri su manti già rovinati e che mettono a repentaglio l’incolumità pubblica. Lo sanno bene i residenti del popoloso quartiere di Moderata Durant. Al centro della strada una profonda voragine che costringe le auto a veri e propri slalom. E diversi sono gli incidenti provocati dalle auto che per evitare di finire nella buca invadono la corsia opposta. «Sono anni che c’è questa situazione», denuncia un residente che più volte ha segnalato il problema all’amministrazione comunale senza ottenere risposte. «Ogni tanto il Comune manda una squadra di operai a riparare la buca, ma alla prima pioggia il manto si sgretola». [Continua in basso]

Strade rattoppate alla meno peggio, strisce di asfalto che alla prima pioggia saltano. A pagarne le conseguenze sono soprattutto gli automobilisti, chiamati a mettere mano al portafogli per riparare gli pneumatici: «Le voragini qui a Vibo sono ovunque, è una città groviera», dice amareggiato un automobilista. Ad aggravare la situazione sono in questi giorni i lavori per l’interramento dei cavi della fibra ottica. Dopo i lavori, infatti, il manto stradale è stato ricoperto con uno strato di bitume che ha già formato crepe e un pericoloso dislivello. Un rischio per i motociclisti ed un pessimo biglietto da visita per quanti in questi giorni sono rientrati in città per trascorrere le festività natalizie.