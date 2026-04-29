La Consulta provinciale di Reggio Calabria in condivisione con il Coordinamento regionale si è resa promotrice di un interessante confronto sul tema dell’AI che si è svolto presso il Liceo scientifico «Alessandro Volta» di Reggio Calabria.

Promotori dell’iniziativa il Presidente della CPS, Hermes Praticò e la Responsabile provinciale e regionale, Franca Falduto che ha invitato, in qualità di Relatori, gli ormai famosi studenti dell’Ite di Vibo Valentia, diretto da Mariagrazia Gramendola.

Risultati vincitori del primo premio nella sezione “Excellent Youth Science & Tecnology lnnovation per la categoria Al con "Think, Move, Control... Technology at the service of Disability" in una competizione mondiale, Christian Arena, Gregorio Curello e Gabriele Lacquaniti hanno trionfato a Pechino onorando tutti noi ancor prima che se stessi.

Insieme a loro il Prof. Onorato Passarelli, curatore del progetto, che ha illustrato, utilizzando il codice di linguaggio più adatto all’uditorio, non soltanto il prototipo ideato ma anche tanti aspetti importanti relativi al corretto uso delle nuove tecnologie.

Nondimeno gli studenti: che, con ammirevole proprietà di linguaggio tecnico ed ancor più encomiabili riflessioni sui risvolti morali e valoriali della loro creazione, hanno letteralmente incantato l’uditorio.

Certamente il fascino dello strumento creato, finalizzato a rendere meno difficile la vita di chi, purtroppo è impedito dalla malattia nel muoversi autonomamente, ha convinto tutti i presenti, ma ancor di più, lo sono stati i toni pacati, la semplicità e modestia nel porgere contenuti inequivocabilmente geniali, la capacità di comunicare valori importanti quali la solidarietà, il rispetto per la vita e per il prossimo.

La loro saggezza è stata più volte sottolineata anche dalla Dirigente Maria Rosa Monterosso che si è mostrata entusiasta dell’iniziativa portatrice di un’efficace azione di Peer Education trainante insegnamenti fondamentali per indirizzare correttamente la vita dei ragazzi.

L’occasione è stata utile anche per dare spazio anche ad altre interessanti idee progettuali quale quella illustrata dal rappresentante CPS del Liceo «Volta», Alessandro Postorino basata sul rapporto tra Scienza e Arte e Musica in particolare.

Pertanto le Consulte sottoscrivono quanto dichiarato dal Direttore dell’Usr Calabria, Loredana Giannicola, in merito al successo di questi ragazzi, così come anche di tutti coloro che ben si classificano in prestigiose competizioni, affermando che esso «rappresenta motivo di particolare orgoglio per l’intero sistema scolastico regionale e nazionale testimoniando non solo l’eccellenza delle competenze raggiunte, ma anche la capacità di misurarsi con contesti complessi e altamente competitivi, nei quali risultano determinanti il pensiero critico, il problem solving e la collaborazione in team secondo un approccio autenticamente interdisciplinare».