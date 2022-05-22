Verrà riposizionata durante una cerimonia organizzata non a caso nel giorno dell'anniversario della strage di Capaci. A consegnarla al sindaco per conto della Regione sarà il consigliere Michele Comito

Sarà una cerimonia semplice ma dall’alto valore simbolico. Tesa a ribadire che lo Stato, in questo caso il Comune di Mileto, non intende piegare la testa alla criminalità organizzata e al malaffare. Fra l’altro, non a caso organizzata nell’ambito dell’anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita Giovanni Falcone e la sua scorta. Questi, in breve, i contenuti dell’evento in programma domani 23 maggio alle 17.30 presso la sede municipale di Palazzo dei Normanni. Un momento in cui il consigliere regionale Michele Comito, per conto del governatore della Calabria Roberto Occhiuto e del presidente del Consiglio Filippo Mancuso, consegnerà al sindaco Salvatore Fortunato Giordano una nuova targa antimafia, in sostituzione di quella già posizionata all’entrata del Comune, alla fine del 2021, e deliberatamente danneggiata lo scorso mese di gennaio. [Continua in basso]

L’episodio ha suscitato sdegno e clamore, non solo nella cittadina normanna. La scritta “Qui la ‘ndrangheta non entra. I Comuni calabresi ripudiano le mafie in ogni sua forma”, donata dal Consiglio regionale nell’ambito di una specifica campagna di sensibilizzazione, è stata all’epoca deturpata rendendo illeggibili i riferimenti alla ‘ndrangheta e alle mafie. Subito dopo la denuncia del sindaco Giordano, i carabinieri della locale Stazione di Mileto – coordinati dalla Procura di Vibo Valentia e dalla Procura per i Minorenni di Catanzaro – grazie anche ai filmati dei sistemi di videosorveglianza comunali e privati presenti in zona sono riusciti ad individuare i presunti responsabili del grave gesto. Adesso la targa sarà riposizionata nuovamente sulla porta di Palazzo dei Normanni, si spera con maggior… fortuna.

