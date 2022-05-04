Il movimento politico che fa capo a Carlo Tansi parteciperà al sit-in in programma il prossimo 6 maggio

Tesoro Calabria, il movimento politico che fa capo a Carlo Tansi, il 6 maggio prossimo sarà a Limbadi per partecipare al sit-in in memoria di Maria Chindamo, vittima innocente trucidata dalla ‘ndrangheta. «Vogliamo partecipare all’iniziativa promossa da Libera, Agape, comitato Controlliamo Noi Le Terre di Maria, Penelope Italia Odv, insieme alle varie associazioni, istituzioni e istituti scolastici, perché anche noi, insieme alla famiglia di Maria Chindamo, chiediamo verità e giustizia», fanno sapere dalla sede del movimento. «All’indomani delle terribili dichiarazioni di un pentito di ’ndrangheta sul destino di Maria, che sarebbe stata uccisa, triturata e data in pasto ai maiali, la figlia Federica Punturiero, in un’intervista a Chi l’ha visto, disse: “Ho immaginato la scena, per me è stato terribile. Noi abbiamo bisogno della verità, e ci appelliamo alla parte buona della Calabria”. Noi di Tesoro Calabria rispondiamo all’appello di Federica, e insieme a tanti calabresi perbene, alle ore 11, saremo a Limbadi davanti ai cancelli dell’azienda agricola di famiglia, per gridare giustizia e verità per Maria Chindamo, ma anche – concludono i rappresentanti di Tesoro Calabria – per la nostra terra, troppe volte piegata dalla violenza indiscriminata e vessata dagli interessi di ‘ndrangheta. La ’ndrangheta è una montagna di merda».