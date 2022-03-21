L’iniziativa, in sinergia con il Consolato ucraino, si è resa possibile grazie ai volontari del coordinamento Augustus e alla generosità di cittadini e tante associazioni

Non si ferma la generosità della comunità vibonese a favore della popolazione colpita dalla guerra. Oltre trenta pedane di medicine, beni di prima necessità, presidi sanitari sono partite alla volta del Paese in pieno conflitto. L’iniziativa, in sinergia con il Consolato ucraino, si è resa possibile grazie ai volontari del coordinamento Augustus e alla generosità di cittadini e tante associazioni attive nel comprensorio vibonese.

Grazie alle donazioni è stato riempito un autotreno. La consegna giungerà a Gorizia attraverso l’hub internazionale ucraino, progetto Ope. La raccolta beni ha coinvolto diversi centri della provincia quali Nicotera, Spilinga, Cessaniti, Zungri, Vazzano, Rombiolo, Filadelfia, Pizzoni e Vibo.