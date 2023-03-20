I nuovi mezzi sono dotati di prese di alimentazione per pc, tablet e cellulari e un’illuminazione Led ottimizzata. Le vibrazioni sono ridotte al minimo

“Nel pieno rispetto dei tempi previsti dal Contratto di servizio, oggi il Regionale di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ha consegnato altri due treni Pop in Calabria. Salgono così a sette i treni Pop in circolazione sui binari della Calabria, metà dei nuovi convogli a trazione elettrica previsti dal Contratto di Servizio, che arriverà nel 2024 a 14 treni”. E’ quanto si legge in una nota di Trenitalia. “Da oggi – comunica Trenitalia – anche i due nuovi Pop viaggiano sulle linee elettrificate Cosenza – Reggio Calabria, Cosenza-Sapri, Sibari- Cosenza e Melito Porto Salvo–Villa San Giovanni. I contratti di servizio di lunga durata che il Regionale di Trenitalia ha firmato con le singole Regioni consentono alla Società del Gruppo FS di realizzare importanti investimenti che generano ricadute positive sia nella qualità del servizio offerto ai viaggiatori, sia per l’intero indotto sul territorio. Tecnologicamente avanzati ed ecologici, i nuovi Pop a 4 casse consentono di far viaggiare 500 persone con oltre 300 posti a sedere. I nuovi mezzi sono dotati di prese di alimentazione per pc, tablet e cellulari e un’illuminazione Led ottimizzata grazie ai grandi finestrini, che consentono un maggiore ingresso di luce naturale. Livello di rumore e vibrazioni sono ridotti al minimo per garantire sempre più un viaggio confortevole”.

