Un’esperienza importante per gli studenti vibonesi che hanno sfidato ragazzi provenienti da tutta Italia.Le competizione si sono svolte a Trento

Tre studenti del Liceo Scientifico “G. Berto” di Vibo Valentia hanno trionfato ai Campionati studenteschi di Orienteering. Si tratta di Raffaele De Fina (classe II G), Michele Sartori (classe II E) e Gabriele Valeriano (classe II A sport.). I ragazzi dal 23 al 26 maggio scorso, hanno rappresentato la Calabria alla finale nazionale dei Campionati studenteschi. [Continua in basso]

Dopo essersi distinti nelle gare tra i boschi della Sila ed essersi qualificati come campioni regionali, hanno disputato la finale impegnandosi fra l’Alpe Cimbra e Rovereto, nei boschi di Folgaria (Trento) giorno 24 e nel centro storico il giorno successivo.

L’Orienteering è una disciplina divertente ma altamente impegnativa e formativa. Questo sport nasce nei paesi scandinavi e consiste nel percorrere un tracciato nel bosco o nel centro storico, nel più breve tempo possibile, con l’uso di bussola e mappa; tra la partenza e l’arrivo sono posti dei punti di controllo (lanterne) da trovare in maniera sequenziale.

Quest’anno la cerimonia di apertura della finale dei Campionati Studenteschi si è tenuta a Folgaria e ha visto la sfilata delle squadre regionali, l’intervento delle autorità, il giuramento di atleti e tecnici, l’alzabandiera, l’inno d’Italia cantato da alunne e alunni dell’IC Folgaria-Lavarone-Luserna e l’accensione del tripode.

Un’esperienza importante per gli studenti vibonesi che, insieme a centinaia di altri giovani atleti e accompagnatori provenienti da tutta Italia, ha permesso loro di confrontarsi e di conoscere zone splendide del nostro territorio nazionale.

Un plauso è stato espresso dalla dirigente scolastica, Caterina Calabrese, a questi ragazzi che, guidati dai docenti di Scienze Motorie, hanno raggiunto questo importante traguardo.