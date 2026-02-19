Per circa trent’anni ha guidato il corpo di Polizia locale legando indissolubilmente la sua figura alla nota località vibonese. L’ex primo cittadino ripercorre il suo impegno professionale e rende merito alle sue doti umane. Venerdì una messa di suffragio

«La Polizia Municipale, sotto la sua guida, non fu soltanto un corpo di vigilanza, ma un presidio di riferimento per cittadini, operatori economici e visitatori». È uno dei passaggi del commosso messaggio di cordoglio con cui l’ex sindaco di Tropea, Giuseppe Maria Romano, ha voluto ricordare la figura di Vittorio Garzulli, comandante della Polizia Municipale di Tropea tra gli anni ’70 e ‘90, deceduto lo scorso 12 febbraio. Ecco il testo integrale di Romano, in vista della messa di suffragio che si terrà domani, 20 febbraio, nella chiesa del Sacro Cuore.

Il messaggio dell’ex sindaco Romano

«Con profonda commozione e sincero senso di riconoscenza desidero ricordare la figura del Cav. Dott. Vittorio Garzulli, storico Comandante della Polizia Municipale di Tropea, venuto a mancare lo scorso 12 febbraio, dopo aver dedicato gran parte della propria vita al servizio della nostra comunità.

Per circa un trentennio il Comandante Garzulli ha guidato con disciplina, competenza e straordinario senso del dovere il glorioso Corpo dei Vigili Urbani della Città di Tropea. La sua lunga direzione si è svolta in anni particolarmente delicati: la fine degli anni Settanta e i decenni successivi hanno rappresentato per Tropea una stagione di profonde trasformazioni sociali, economiche e culturali. Proprio in quel periodo la nostra Città iniziava ad affermarsi con decisione nel panorama turistico nazionale e internazionale, diventando progressivamente una delle mete più apprezzate del Mediterraneo.

In tale contesto di crescita e di rinnovamento, il Comandante Garzulli seppe garantire equilibrio, ordine e tutela dell’immagine istituzionale della Città. La sua azione fu sempre improntata al rispetto delle regole, alla difesa della legalità e alla salvaguardia del decoro urbano, consapevole che lo sviluppo non può prescindere da un solido presidio istituzionale. La Polizia Municipale, sotto la sua guida, non fu soltanto un corpo di vigilanza, ma un presidio di riferimento per cittadini, operatori economici e visitatori.

Garzulli fu un Comandante attento sia alla forma sia alla sostanza del Corpo. Pretendeva professionalità, correttezza e senso di responsabilità dai suoi uomini, ma al tempo stesso ne tutelava la dignità, valorizzandone il ruolo e rafforzandone l’identità. Emblematica fu la sua scelta di introdurre la divisa bianca per il Corpo della Polizia Municipale, uniforme che ancora oggi contraddistingue i vigili nelle grandi occasioni ufficiali e che divenne simbolo di eleganza, disciplina e rappresentanza istituzionale. Non si trattò di un mero elemento estetico, ma di un segno distintivo che esprimeva orgoglio, appartenenza e rispetto verso la Città.

Nel corso del mio mandato amministrativo ho avuto modo di apprezzarne la lealtà istituzionale, la capacità organizzativa e la visione lungimirante. Nei momenti più complessi non venne mai meno al proprio dovere, affrontando con determinazione le difficoltà di un’epoca segnata da cambiamenti profondi e talvolta da tensioni sociali. Fu sempre un uomo delle istituzioni, fermo ma equilibrato, autorevole ma mai distante.

Accanto al professionista rigoroso, vi era un uomo di grande umanità. Chi lo ha conosciuto ricorda il suo tratto discreto, la disponibilità all’ascolto e uno spirito di sacrificio che andava ben oltre il semplice adempimento del servizio. Il suo legame con Tropea era autentico e profondo: servire la Città non era per lui un incarico, ma una vocazione.

La comunità tropea lo ricorderà in una Santa Messa in suo suffragio che sarà celebrata il prossimo 20 febbraio presso la Chiesa del Sacro Cuore di Tropea, momento di raccoglimento, preghiera e gratitudine per l’esempio lasciato.

La memoria del Cav. Dott. Vittorio Garzulli resta patrimonio morale della nostra Città. Il suo esempio di dedizione, professionalità e spirito di servizio continui a guidare le nuove generazioni di amministratori e di appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, affinché Tropea possa sempre crescere nel segno della legalità, del decoro e dell’orgoglio istituzionale».