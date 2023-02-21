L'area, finita anche nella relazione di scioglimento dei precedenti organi elettivi per la vicenda dello Chalet dei fiori, dal 2016 ha cambiato volto mentre si attende per il definitivo «riuso funzionale» di alcuni locali da adibire a servizi igienici pubblici

Gli atti vandalici nella “Perla del Tirreno” non finiscono mai di stupire e, questa volta, sono ben in vista nello spazio pubblico – recentemente riqualificato – di “Villa Ghirlanda“. Uno dei luoghi di ritrovo – in passato in stato di abbandono ed utilizzato anche quale luogo di spaccio – nonostante l’impegno di cittadini e amministratori per la sua riqualificazione torna ad essere bersaglio di atti vandalici, probabilmente da attribuire a minorenni. Quanto accaduto ha presto fatto il giro dei social grazie anche alla pubblicazione da parte degli amministratori di alcune foto che mostrano i giochi imbrattati da scritte offensive. [Continua in basso]

La storia poco esaltante di “Villa Ghirlanda”

Tropea solo di recente ha potuto prendere possesso di un’area, oggi destinata allo svago dei più piccoli, ricadente in una zona densamente abitata e priva di altri luoghi di ritrovo per i bambini. “Villa Ghirlanda“, di fatto, fino a qualche tempo fa rappresentava una spina nel fianco per la comunità tropeana, il cui forte stato di degrado, anche della fontana interna, continuava a spiccare anche durante il periodo estivo. Sul suolo pubblico insisteva abusivamente anche un manufatto – lo “Chalet dei fiori” – finito nella relazione che ha portato allo scioglimento per infiltrazioni mafiose dei precedenti organi elettivi del Comune.

Risale invece al settembre 2016 l’inziio della cura dell’area da parte di un gruppo di cittadini. Riunitisi sotto il nome di “Comitato pro Villa Ghirlanda“, sollecitando l’azione civica di più tropeani possibili, l’area è stata ripulita e sono stati installati dei giochi per i più piccoli, incrementati nel 2019 dall’amministrazione comunale. I locali dell’ex “Chalet dei fiori“. non demoliti e già di Gerardo Macrì, somno invece sottoposti a «riuso funzionale» per la realizzazione di servizi igienici pubblici ancora in fase di costruzione. In tale caso l’investimento è di oltre 180mila euro.

LEGGI ANCHE: Tropea, aggiudicati i lavori per il recupero dei locali di villa Ghirlanda

Tropea, Tar conferma revoca licenza allo Chalet dei fiori

Scioglimento del Comune di Tropea, lo “Chalet dei fiori” inguaia Rodolico

Scioglimento del consiglio comunale di Tropea: ecco le motivazioni