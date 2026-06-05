L’iniziativa formativa, in programma dal 22 al 24 giugno al Campus di Arcavacata di Rende coinvolge la Camera civile e il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Vibo Valentia

Al via la prima edizione della Summer School “Tutela del minore, famiglia, processo e rieducazione”. La presentazione del progetto si terrà l’8 giugno 2026 alle ore 11.00 alla Biblioteca del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Vibo Valentia.

L’iniziativa formativa, in programma dal 22 al 24 giugno 2026 presso il Campus di Arcavacata di Rende (Cosenza), vede il coinvolgimento della Camera civile di Vibo quale ente promotore unitamente al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Vibo Valentia, su invito dell’Università della Calabria.

Promossa dall’avvocato Giulio Nicola Nardo, direttore scientifico del progetto, la Summer School nasce dalla collaborazione tra istituzioni accademiche e professionali con l’obiettivo di approfondire, in una prospettiva multidisciplinare, i temi della tutela dei diritti del minore e della famiglia.

Il percorso formativo affronterà tematiche di: diritto civile; procedura civile; diritto penale; procedura penale.

L’iniziativa si propone di rilanciare una formazione integrata e specialistica, indispensabile per affrontare le sfide contemporanee nella tutela dei minori e nella costruzione di percorsi di rieducazione e inclusione.

Aperta a studenti universitari, praticanti e avvocati, la Summer School mira a valorizzare la formazione giuridica attraverso un approccio pratico, interdisciplinare e orientato allo sviluppo delle competenze professionali richieste ai futuri operatori del diritto.