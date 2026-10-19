L'obiettivo è dare un aiuto concreto alle famiglie di Vibo Marina che attraversano un periodo di difficoltà economica e sociale, facendo leva sulla solidarietà della comunità. È questo lo spirito della nuova campagna «Insieme per una comunità più forte – Aiutaci ad aiutare», promossa dall'associazione di promozione sociale “Vibo Marina C'è”, che rivolge un appello ai cittadini affinché contribuiscano a sostenere le persone più bisognose del territorio.

L'iniziativa punta a raccogliere risorse da destinare direttamente alle famiglie in difficoltà, offrendo un sostegno concreto per affrontare le necessità quotidiane. Un impegno che si inserisce nel percorso di solidarietà e vicinanza sociale portato avanti dall'associazione, da tempo attiva nella comunità di Vibo Marina.

L'appello del presidente Attilio Fiorillo

«Il nostro primo pensiero va alle famiglie del nostro territorio che affrontano periodi di forte difficoltà economica e sociale», dichiara il presidente dell'associazione, Attilio Fiorillo. «Nessuno dovrebbe sentirsi solo. Con l'aiuto di tutti i cittadini e di chi ha a cuore il bene del nostro paese, possiamo fare la differenza e dare un supporto reale a chi ne ha più bisogno. Oggi chiediamo un piccolo gesto di generosità per fare grande la nostra comunità».

L'associazione invita dunque cittadini e sostenitori a partecipare alla raccolta fondi attraverso erogazioni liberali destinate alle attività sociali dell'APS. L'intento è costruire una rete di sostegno capace di tradurre la generosità dei singoli in aiuti concreti per le famiglie più fragili.

Per ricevere informazioni sulle modalità di contribuzione è possibile scrivere all'indirizzo email vibomarinace@gmail.com.

«Ogni contributo, anche il più piccolo, rappresenta un gesto d'amore e un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà del nostro territorio», sottolinea l'associazione, rinnovando l'invito alla partecipazione.