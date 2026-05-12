È un bambino di soli 10 anni, Alessandro Speziale, originario di Vibo Valentia, il protagonista di uno dei riconoscimenti più toccanti dell'edizione 2025 del Kroton Saxophone Event. Il giovane musicista ha ricevuto il Premio Speciale come "Sassofonista più giovane", distinguendosi per talento e padronanza dello strumento durante una delle kermesse musicali più attese del panorama meridionale.

La manifestazione si è svolta il 2 e 3 maggio presso il Teatro Comunale "Vincenzo Scaramuzza" di Crotone, sotto la direzione artistica del Maestro Salime, affiancato dal Maestro Fernando Romano e dal Maestro Domenico Romano. Una cornice d'eccezione per un evento che ogni anno richiama appassionati e musicisti da tutta Italia.

Il momento più emozionante è stato senza dubbio il Concerto finale della Grande Ensemble di Sassofoni, durante il quale Alessandro ha suonato insieme a oltre 300 sassofonisti provenienti da ogni angolo del Paese. Un palcoscenico straordinario per chiunque, ancor più per un bambino della sua età, che ha saputo tenere il passo con musicisti ben più esperti dimostrando una maturità artistica fuori dal comune.

Il riconoscimento ottenuto da Alessandro è motivo di orgoglio non soltanto per la sua famiglia e per chi lo segue nel suo percorso musicale, ma per l'intero territorio vibonese, che ancora una volta si conferma terra capace di esprimere talenti autentici e di valore. Un risultato che incoraggia a investire nella formazione musicale dei più giovani e che dimostra come la passione, coltivata con dedizione, possa portare a traguardi importanti già in tenera età.

Al piccolo Alessandro i più sinceri complimenti per questo bel riconoscimento: il suo è un inizio che fa ben sperare.