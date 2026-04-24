L’apparecchiatura è stata acquistata grazie alla partecipazione alla serata "Le luci nel cielo sono tutte stelle". Rileva saturazione, pressione, frequenza cardiaca e temperatura corporea nei bambini e nei neonati che necessitano di un monitoraggio costante

All’ospedale di Vibo è stato consegnato un monitor multiparametrico destinato al reparto di Pediatria. La donazione è legata all’evento "Le luci nel cielo sono tutte stelle", organizzato il 10 gennaio scorso e dedicato a Niccolò Grillo, il 16enne scomparso nel 2015 a causa di un grave male, iniziativa che ha permesso di trasformare la partecipazione alla serata in un gesto concreto per i piccoli pazienti.

La donazione nata dalla serata per Niccolò

L’apparecchiatura è stata acquistata e consegnata al reparto grazie alla raccolta collegata all’iniziativa. Una serata di memoria e condivisione che, come viene sottolineato nella nota, ha consentito di «concretizzare l’acquisto e la consegna dell’apparecchiatura al reparto».

La donazione rafforza così la dotazione tecnologica della Pediatria dello Jazzolino, con un’attenzione particolare ai bambini e ai neonati che necessitano di osservazione costante.

Uno strumento per il monitoraggio dei piccoli pazienti

Il dispositivo, viene spiegato, «consente il monitoraggio continuo dei parametri vitali nei pazienti pediatrici e neonatali». In particolare rileva «saturazione di ossigeno, pressione arteriosa, frequenza cardiaca e temperatura corporea», risultando utile anche «in condizioni cliniche instabili e nelle fasi che richiedono osservazione costante».

A indicare le caratteristiche tecniche e l’utilità del monitor per l’attività clinica quotidiana è stato il primario della Pediatria, Salvatore Braghò. L’apparecchiatura potrà quindi sostenere il lavoro del personale sanitario nella gestione dei casi più delicati, offrendo un supporto diretto nelle fasi in cui il controllo dei parametri richiede continuità.

Il ringraziamento per la fornitura

Nel comunicato viene rivolto anche un ringraziamento a Vincenzo Bruni e alla For Hospital per la fornitura del monitor. «La donazione rafforza la dotazione tecnologica del reparto di Pediatria», si legge ancora nella nota, «con un impatto diretto sulla gestione dei pazienti più fragili».

Un gesto nato nel ricordo di Niccolò che arriva ora dentro il reparto, traducendosi in uno strumento destinato all’assistenza quotidiana dei bambini ricoverati allo Jazzolino.