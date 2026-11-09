Le attrezzature per l’assistenza ai pazienti dello Jazzolino acquistate con il ricavato delle iniziative organizzate durante l’estate: «Attraverso piccoli gesti è possibile offrire un contributo concreto alla nostra comunità»

Una sedia a rotelle ad autospinta e due termometri frontali senza contatto per il Pronto soccorso dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Li ha donati l’associazione In Vena Aps, che ha utilizzato i proventi degli eventi organizzati durante l’estate per acquistare le attrezzature destinate all’assistenza dei pazienti.

È la seconda donazione all’ospedale vibonese per l’associazione, costituita nel 2025. Lo scorso anno In Vena aveva già donato al presidio due materassi ortopedici e alcuni termometri digitali. Con il nuovo contributo, il ricavato delle iniziative estive va a sostenere il lavoro quotidiano del personale del Pronto soccorso.

Dagli eventi estivi al sostegno al Pronto soccorso

«Questa seconda donazione rappresenta per noi un motivo di grande soddisfazione e uno stimolo a proseguire lungo il percorso intrapreso sin dalla nascita di In Vena Aps», spiega l’associazione. «Crediamo che anche attraverso piccoli gesti sia possibile offrire un contributo concreto alla nostra comunità e alle strutture sanitarie del territorio».

L’associazione ringrazia soci, tesserati e aziende partner per il sostegno alle iniziative e annuncia che continuerà a organizzare eventi e occasioni di incontro per finanziare altri progetti a beneficio della comunità vibonese.