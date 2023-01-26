Al premio nazionale di musica dance quest’anno parteciperà la 29enne di San Calogero, l’unica calabrese donna in gara

Valentina Crudo, 29 anni, mamma a tempo pieno e vocalist. Qualche mese fa, durante una serata in discoteca, è stata notata da un manager che l’ha iscritta al concorso nazionale “Dance Music Awards” come miglior vocalist donna italiana. Nata e cresciuta a Milano, ma da tempo residente a San Calogero, nel Vibonese. Seppur giovanissima ha alle spalle diverse collaborazioni nelle radio e tv calabresi: «Per me – ammette – è già un successo essere entrata a far parte della competizione. È già questa una vittoria. Il mio sogno nel cassetto? In realtà lo sto già realizzando perché sto facendo quello che mi piace, ovvero la vocalist, l’animatrice e la presentatrice di eventi. Mi piace il mondo dello spettacolo e vorrei continuare a lavorare, compatibilmente con i miei impegni da mamma». [Continua in basso]

Per vincere il titolo nazionale di miglior voce del 2022 ha bisogno del sostegno di tutti. Per votare Valentina Crudo basta andare sul sito https://www.dancemusicawards.it. C’è tempo fino al 31 gennaio. I 10 artisti più votati entreranno a far parte di una speciale top ten. Sarà poi una giuria di esperti ad eleggere il miglior talento dell’anno. «Siccome sono l’unica calabrese in gara come vocalist chiedo a tutti i calabresi di votarmi per portare avanti la nostra Regione. Basterà selezionare la categoria miglior vocalist woman, cliccare sul mio nome e…. che vinca il migliore!» conclude Valentina incrociando le dita.