Gli alunni della scuola primaria “Don Milani” di Vena Superiore in campo per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E lo hanno fatto con il Flash mob “La Cura”, sulle note della mitica canzone di Franco Battiato. Scegliendo di non restare in silenzio, ma di esternarlo con il linguaggio che conosce meglio, quello dei bambini. Al centro dell'iniziativa, la musica, il movimento, i colori e le mani che si uniscono, strette le une alle altre, come in una grande catena umana. Il tutto nella piena convinzione che l'appuntamento del 25 novembre ricorda a ognuno di noi una verità semplice, nessuna donna deve avere mai paura, in qualsiasi luogo si trovi.

Nell'occasione gli alunni della “Don Milani” di Vena Superiore, riuniti nella piazza antistante la chiesa matrice di San Nicola, hanno voluto sottolineare che la violenza non è solo quella che fa male al corpo, ma anche quella che ferisce con le parole, gli insulti, il controllo, la mancanza di rispetto, e che spesso si nasconde nei piccoli gesti quotidiani, in una battuta che ferisce, in un “no” che non viene ascoltato.