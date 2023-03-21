Arricchito anche da elementi in movimento, si trova in piazza. L'idea è stata lanciata dall’associazione culturale “Don Cristofaro Mazza”

Un presepe pasquale: è l’iniziativa lanciata a Pernocari, frazione di Rombiolo, dall’associazione culturale “Don Cristofaro Mazza”. «La nostra idea – spiegano – è stata quella di aggiungere alla tradizionale sacra rappresentazione del periodo natalizio quella che ricorda la passione, morte e risurrezione di Cristo. Si tratta della prima opera nel suo genere nel nostro comune e in tutto il circondario».

Il presepe pasquale è stato realizzato in piazza Don Mazza a Pernocari. Caratteristico il movimento degli elementi meccanici costruiti dal maestro Nino Tavella. Dal presidente dell’associazione, Giuseppe Meligrana, l’invito a visitare il primo presepe pasquale di Pernocari.

Sempre nella frazione di Rombiolo, domenica 2 aprile si terrà la rappresentazione della Passione vivente. Una manifestazione che torna dopo 7 anni di assenza, a cura sempre dell’associazione Don Mazza.

