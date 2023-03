È tutto pronto a Pernocari di Rombiolo per rivivere la Passione di Cristo

Dopo 7 anni di stop, a Pernocari di Rombiolo, ritorna la tanto amata e attesa “Passione Vivente” a cura dell’associazione Don Cristoforo Mazza. La Passione, con la quale Gesù accoglie in se tutto il dolore del mondo. L’associazione culturale “Don Mazza” Pernocari da diversi anni cura la Sacra rappresentazione della Passione Vivente. Quest’anno con il patrocinio del Comune di Rombiolo in collaborazione con “Gli amici della pro loco di Jonadi coinvolgendo i soci e i cittadini di ogni età che diventano attori e figure narrati, più di 70 i partecipanti, in grado di comunicare profonde emozioni. La sceneggiatura e la scenografia sono state affidate al regista Giuseppe Purita. [Continua in basso]

Dall’ultima cena, il momento in cui Gesù sa a cosa sta andando incontro, all’arrivo delle guardie del Sinedrio. Quindi l’incontro con il Sommo Sacerdote Caifa e quello con Pilato che per accontentare il popolo ordina la flagellazione del Cristo. La sofferenza lungo la strada verso il Calvario e la Crocifissione dinanzi ad una gran folla e alla Madre Maria in lacrime. Il presidente dell’associazione culturale “Don Mazza” Giuseppe Meligrana invita tutti a partecipare a questa suggestiva manifestazione che si svolgerà domenica 2 Aprile alle ore 19.30 con partenza in piazza Don Mazza a Pernocari. L’evento aprirà la settimana Santa.