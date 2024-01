I sapori e i giochi di un tempo rivivono a Pernocari: ampia partecipazione di bimbi e ragazzi

I giochi e i sapori antichi rivivono nel Vibonese. Aderendo alla richiesta dell’amministrazione comunale di Rombiolo, le associazioni Archeoclub “Armos”, “don Mazza” e “Acam”, tutte aventi come sede a Pernocari, hanno proposto e approvato un progetto originale. L’idea è stata quella di far rivivere il Natale dei tempi passati alla generazione dei bambini e ragazzi. La manifestazione ha raccolto ampio consenso e ha registrato la totale sintonia delle tre associazioni aderenti all’iniziativa, conseguendo risulti ed obiettivi superiori alle aspettative prefissate dai rispettivi consigli direttivi. Un evento curato nei dettagli che ha consentito ai partecipanti, soprattutto bambini e ragazzi, di trascorrere una intera giornata gioiosa e serena. La mattinata si è aperta con un piccolo laboratorio di cucina tradizionale focalizzato sulla realizzazione di impasti del pane, dei “curudj” (ciambelle di patate) e ravioli. Le preparazioni sono state realizzate in grandi recipienti, chiamati “majde” con grande entusiasmo e partecipazione dei più piccoli che hanno ultimato il lavoro con la creazione dei singoli panetti. Successivamente, gli impasti sono stati portati al forno a legna, messo a disposizione da un socio. Ai partecipanti sono state illustrate le varie fasi di preparazione (anche del forno), la cottura e le infornate, “jetatte”. Tutti i prodotti sono stati poi portati in piazza e distribuiti ai presenti.

Sempre all’aperto sono stati allestiti “gonfiabili” che, con l’animazione, i popcorn e lo zucchero filato hanno permesso ai bambini di trascorrere momenti di divertimento. Il pomeriggio, invece, è stato dedicato ai giochi di Natale di un tempo. I bambini – raccontano gli organizzatori- hanno giocato con le nocciole alla maniera antica: a “fosseda”, tirando le nocciole dentro una piccola buca; all’”armaredu” cercando di abbattere quattro nocciole montate a castelletto, tirando con una nocciola da una certa distanza; a “trumbaredu, tentando di colpire una delle nocciole tirate in precedenza con un’altra nocciola. Il tutto si è concluso con la rappresentazione del “Presepe vivente” animato dai bambini con la degustazione gratuita dei “curudj”, preparati dai soci e volontari nella stessa giornata. Anche la banda del paese – Acam – ha aderito all’iniziativa allietando il pomeriggio con brani tipicamente natalizi. Un bilancio più che positivo dunque: «Intendiamo ringraziare tutti i soci e i volontari che hanno prestato la loro opera di volontariato nel pieno rispetto della normativa del terzo settore. L’ottimo risultato raggiunto è stato possibile grazie all’unione delle risorse umane delle tre associazioni, e si è certi che detta collaborazione sarà riproposta per altre buone iniziative future da farsi sul territorio», commentano i sodalizi. Ringraziamenti sono giunti anche all’indirizzo dell’amministrazione comunale «che ha patrocinato l’iniziativa, consentendo di trascorrere una giornata di festa ai bambini nella frazione di Pernocari. Gradita è stata la presenza dell’assessore alla cultura e politiche sociali Caterina Contartese, anche per i consigli suggeriti e per il cofinanziamento riconosciuto all’iniziativa».

