Pernocari: grande successo per il presepe dei bambini – Foto

Bilancio positivo per la prima edizione del Presepe vivente dei fanciulli, realizzato e curato dall’associazione culturale “Don Mazza” a Pernocari, frazione di Rombiolo. Per i piccoli aderenti al laboratorio creativo e per i membri del sodalizio, la rappresentazione sacra è stata un momento di partecipazione e testimonianza che ha intenerito per l’impegno dei bambini, protagonisti dell’evento. L’appuntamento è stato curato nei minimi dettagli, dai costumi alla scenografia. Oltre ai bimbi, a animare le scene anche i volontari del sodalizio. Non solo. Per le vie del paese, con le musiche natalizie, si è esibito il complesso bandistico “Acam”.

Il presepe vivente dei fanciulli si è articolata in otto “quadri”: l’Annunciazione, il sogno di Giuseppe, il censimento, la via di Betlemme con mercato, masseria e rappresentazione dei mestieri antichi, il matrimonio ebraico, la locanda, i re magi e la grotta. In occasione degli ottocento anni dalla realizzazione del primo presepe ad opera di san Francesco, si è tenuto un piccolo corteo con l’arrivo del santo di Assisi alla grotta. Con lui anche i pastori. Il presepe vivente si è concluso con un dono al pubblico presente, la degustazione di alcuni prodotti tipici locali in segno di condivisione e di fraternità realizzati dai soci dell’associazione culturale “Don Mazza” e Archeoclub d’Italia “Armos” di Rombiolo.

