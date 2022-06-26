Pizzo, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Capo Vaticano, Joppolo e Nicotera. La bellezza delle spiagge vibonesi pronte all’estate 2022

I panorami con le Eolie sullo sfondo, le spiagge bianchissime, le calette naturali incastonate tra le rocce. La Costa degli dei offre spunti considerevoli per una vacanza all’insegna del mare e del relax. Nonostante le storture di una terra con tante contraddizioni e problemi atavici, il litorale vibonese si conferma tra le mete più gettonate dell’estate 2022. Già in avvio di stagione turistica città come Pizzo e Tropea, ma anche il comprensorio di Capo Vaticano, hanno segnato buoni numeri in termini di presenze. Ma il Vibonese non è solo mare. Anche la zona delle Serre sta registrando la viva curiosità dei turisti. Il binomio bellezze naturalistiche e patrimonio storico-artistico rendono la costa quanto l’entroterra interessanti agli occhi dei visitatori, sempre più alla ricerca di soggiorni in grado di arricchire il proprio bagaglio culturale. Apprezzatissime, in ogni caso, le spiagge. [Continua in basso]

Tanti i visitatori a Pizzo

Il Castello Murat, la zona Marina, l’affaccio da piazza della Repubblica. Le tante anime di Pizzo conquistano i visitatori di ogni dove. Immancabile, così come l’assaggio dello storico tartufo gelato, la tappa nella spiaggia di Piedigrotta e la sua chiesetta dove storia e leggenda si fondono. Secondo la tradizione il tutto sarebbe nato dalla costruzione di una piccola cappella ad opera di marinai napoletani scampati da una disastrosa tempesta. Il veliero su cui viaggiavano si inabissò ma l’equipaggio raggiunse la terra ferma. Anche il quadro della Madonna presente sulla nave raggiunge riva. Da qui la costruzione di una piccola cappella dove riporre e custodire il “miracoloso” dipinto.

Briatico e Zambrone

La spiaggia della Rocchetta è la più caratteristica del litorale. Presenta un porticciolo, barche azzurre e rosse e la Torretta, simbolo della città del mare. Adatta invece ai bambini, per via delle acque basse, la spiaggia sita in località Sant’Irene. Nella stessa area, lo scoglio di Ulisse meta degli amanti dello snorkeling. Rappresenta una delle testimonianze degli antichi vivarum romani (allevamenti). Il pesce, soprattutto tonni, veniva incanalato nei cunicoli scavati nella roccia e quindi lavorato.



Fiore all’occhiello di Zambrone, la spiaggia del Paradiso del sub. Tra gli scogli una piccola perla, meta preferita dei turisti più avventurieri, desiderosi di sconnettersi dal mondo. [Continua in basso]

Parghelia e Tropea

Tra le località più gettonate a Parghelia e la spiaggia Michelino. Vi si accede attraverso una scala di oltre 200 gradini. La bellezza dei panorami fa superare la fatica. Il visitatore viene catapultato in un piccolo angolo di paradiso dove dominano l’azzurro del cielo e il turchese del mare.



La spiaggia della Madonna dell’Isola a Tropea, invece, non ha bisogno di presentazioni e la fama della “Perla del Tirreno” ha da decenni superato di i confini nazionali. Spiagge gremite e borgo storico in pieno boom turistico, Tropea conquista per le spiagge bianche, il Santuario che domina il mare e i tramonti suggestivi con vista sullo Stromboli. Vista imperdibile sulle isole Eolie è anche una delle caratteristiche di Joppolo e Nicotera, con quest’ultima che vanta un particolare affaccio sul mare oltre ad una zona marina frequentatissima. Di grande interesse anche le spiaggette di Capo Vaticano con il belvedere dal faro che racconta tutta la bellezza di un’area naturale ricchissima, selvaggia ed a tratti primordiale. Spazio poi alle spiagge di Grotticelle, Praia i focu, del Tono, della Scalea, di Santa Domenica e della Baia di Riaci. Piccoli “capolavori” della natura di cui il Vibonese è ricco.