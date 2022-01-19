Si parte domani con interventi su un tratto complessivo di tre chilometri. Limardo: «Importante passo per migliorare la qualità del decoro urbano»

Nella giornata di domani prenderanno il via lavori di bitumazione di alcune delle principali arterie viarie di Vibo centro e di Vibo Marina per un tratto complessivo di 3 km. Ad annunciarlo il sindaco Maria Limardo, che spiega: «Si è pensato di provvedere a completare il tratto di ingresso alla città lato autostrada, ivi compreso il tratto mancante di viale della Pace, in modo da conferirgli maggior decoro essendo il nostro biglietto da visita. Saranno poi interessate da lavori di integrale rifacimento del manto stradale le centralissime via Matteotti in tutta la sua interezza e viale Kennedy insieme ad un lungo tratto di via Dante Alighieri». [Continua in basso]

Lavorare sul decoro urbano

«Anche se tali lavori non costituiscono ancora l’avvio del ben più ampio programma finalizzato alla rigenerazione urbana della città e delle sue frazioni – aggiunge Limardo -, si tratta certamente di un altro importante passo per migliorare la qualità del decoro urbano, dei tessuti sociale e ambientale e per ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado. La città nel suo insieme è finalmente destinataria di una visione ampia, di un progetto strategico che la ripensa in una prospettiva di lungo periodo rispondendo alla principale esigenza della cittadinanza che è senza dubbio quella del miglioramento della qualità dell’abitare attraverso il decoro urbano e la vivibilità dei luoghi. Stiamo dedicando sempre nuove e crescenti attenzioni al nostro contesto urbano, convinti come siamo che la qualità e la bellezza degli spazi in cui si vive influisce e forse, addirittura, determina lo sviluppo e l’accrescimento delle relazioni sociali e dello stesso tessuto economico cittadino. Di più, la progressiva perdita di identità e di riconoscibilità della città ha portato nei cittadini un diffuso senso di disamore e disinteresse verso gli spazi pubblici avvertiti come lontani, distanti».

Una città «più bella» e gli altri lavori in programma

«Sono convinta –conclude il primo cittadino – che intervenire sulla bellezza dei contesti urbani significhi sviluppare nella popolazione la capacità di essere e di vivere da cittadini attivi e dunque di partecipare con azioni concrete allo stato di benessere dell’intera comunità. Una città più bella, più curata e più amata rende i cittadini più felici e sono certa che l’amministrazione comunale vincerà questa scommessa anche grazie all’apporto e alla collaborazione di tutta la cittadinanza».

In programma, «a breve» annuncia il sindaco, il rifacimento del manto stradale di altre importanti arterie del centro e delle frazioni, ma anche la ristrutturazione di piazze, come per esempio piazza Spogliatore, e, la rigenerazione di importanti quartieri.