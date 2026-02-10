Prenderà il via martedì 10 febbraio a Vibo Valentia il festival Giovani Talenti Musicali Italiani in Calabria, progetto del CIDIM - Comitato Nazionale Italiano Musica ETS dedicato alla valorizzazione delle eccellenze emergenti del panorama musicale nazionale.

Otto appuntamenti, distribuiti nel mese di febbraio, porteranno in Calabria giovani interpreti già affermati a livello internazionale, offrendo al pubblico un percorso musicale di grande qualità, capace di coniugare talento, visione e identità territoriale.

Il primo appuntamento è in programma martedì 10 febbraio alle ore 18.00, presso la Fattoria Junceum, a ridosso dell’area urbana di Vibo Valentia, con il recital del chitarrista Daniele Lipera. Giovedì 12 febbraio, alle ore 18.00, nella Sala Concerti dell’ex Convento dei Gesuiti, sarà invece la volta del recital pianistico di Nicolò Cafaro, che aprirà ufficialmente la serie di concerti.

Dopo una breve pausa, il cartellone riprenderà sabato 14 febbraio, sempre alle ore 18.00 e nella medesima sede, con il Quartetto d’archi Sincronie, formato da Houman Vaziri e Agnese Maria Balestracci ai violini, Arianna Bloise alla viola ed Ester Vianello al violoncello.

Il mese proseguirà martedì 17 febbraio, con il concerto del Duo Silvia Borghese – Sofia Donato, che vedrà dialogare violino e pianoforte in un programma di raffinata musica cameristica, ancora una volta ospitato nella Sala Concerti dell’ex Convento dei Gesuiti.

Giovedì 19 febbraio toccherà poi al Duo pianistico Eleonora e Beatrice Dallagnese, protagoniste di un appuntamento dedicato al repertorio per pianoforte a quattro mani, in programma alle ore 18.00.

Un cambio di scenario caratterizzerà il concerto di sabato 21 febbraio, che si terrà alle ore 18.00 presso la Fattoria Junceum: qui il pubblico potrà assistere all’esibizione del Duo Euridice Pezzotta al flauto e Matteo Chiodini alla chitarra, in un contesto suggestivo e immerso nella natura.

Il cartellone tornerà poi all’ex Convento dei Gesuiti giovedì 26 febbraio, con il recital del pianista Josef Edoardo Mossali, ancora una volta alle ore 18.00.

A chiudere la rassegna, sabato 28 febbraio, sarà il Trio David, composto da Gloria Santarelli al violino, Chiara Mazzocchi alla viola e Tommaso Castellano al violoncello, per un concerto conclusivo che suggellerà il percorso musicale del mese.

Il festival rientra nel più ampio progetto Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo, che il CIDIM realizza in collaborazione con la Fondazione Accademia Musicale Chigiana di Siena e la Fondazione Internazionale Incontri con il Maestro di Imola, con il determinante sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo.

«Da anni lavoriamo per offrire ai giovani musicisti italiani reali opportunità di crescita artistica e visibilità, in Italia e all’estero - spiega Francescantonio Pollice, direttore del CIDIM -. Questo progetto nasce dall’esperienza maturata in oltre quaranta Paesi di tutti i continenti e dalla volontà di restituire ai territori italiani, e in particolare alla Calabria, un ruolo attivo in un network culturale internazionale. La musica diventa così strumento di promozione, racconto e identità: un modo concreto per mostrare una Calabria autentica, ricca di patrimoni materiali e immateriali, capace di sorprendere e di farsi conoscere oltre gli stereotipi».

La scelta di Vibo Valentia come sede del festival non è casuale. Città capoluogo di una provincia che ospita la Costa degli Dei, rappresenta un punto strategico per un progetto che intende unire qualità artistica, valorizzazione del territorio e dialogo con il pubblico, italiano e internazionale.

«Portare qui questi otto eventi significa offrire alla Calabria l’occasione di inserirsi stabilmente in un circuito internazionale di promozione culturale - continua Pollice - e dare spazio a giovani interpreti che, pur nella loro età, hanno già raggiunto livelli di eccellenza riconosciuti ben oltre i confini nazionali».

Un ringraziamento particolare va all’Assessorato Regionale al Turismo della Regione Calabria per aver sostenuto il progetto, al Conservatorio Statale di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, all’Associazione di volontariato La Goccia e alla Fattoria Didattica e Sociale Junceum per la preziosa collaborazione.

«Il nostro grazie più sentito - conclude il direttore del CIDIM - va infine al pubblico che parteciperà a questi appuntamenti, certo che saprà cogliere l’originalità della proposta e la qualità degli interpreti, elementi che rendono questo festival un’esperienza culturale autentica e condivisa».