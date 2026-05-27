Alla manifestazione prenderanno parte gli ex studenti dei due professori scomparsi, chiamati a portare testimonianze legate agli anni trascorsi tra le aule e i laboratori dell’Ipseoa
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Una giornata dedicata al ricordo di due figure storiche della formazione alberghiera vibonese si terrà domani, giovedì 28 maggio all’Ipseoa “Gagliardi” di Vibo Valentia. A partire dalle ore 9, l’Istituto ospiterà una cerimonia commemorativa in memora dello chef Rinaldo Marcianò e del professor Fausto Raniti.
Nel corso della mattinata sarà consegnata la borsa di studio intitolata a Raniti, voluta dalla famiglia del docente in accordo con la scuola e con la dirigente scolastica Eleonora Rombolà.
All’iniziativa parteciperanno ex studenti dei due insegnanti, che porteranno testimonianze legate all’esperienza vissuta negli anni trascorsi tra le aule e i laboratori dell’istituto. Attesa anche la presenza dei soci Aibes Calabria-Basilicata insieme al responsabile degli istituti alberghieri Salvatore Caliò.
Per l’occasione i bartender Fortunato Schiavone, Giulio Valia e Francesco Silipo prepareranno il cocktail “Faustino Grapes”, creato in omaggio al docente scomparso. Il drink, sarà accompagnato da un rinfresco ispirato ai sapori della tradizione gastronomica legata alla scuola alberghiera.
La consegna della borsa di studio sarà affidata a don Maurizio Raniti, fratello del docente scomparso. Alla cerimonia prenderà parte anche il vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, Attilio Nostro.