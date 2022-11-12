La consegna, da parte di Anthony Lo Bianco e Fabio Signoretta, si è tenuta al Convitto di Vibo durante l’evento organizzato dalla Cisl Scuola Calabria

Simbolo dell’unione e della condivisione dei valori di democrazia, la bandiera europea simboleggia sia l’Unione europea, che l’unità e l’identità dell’Europa in generale. Nella mattinata di ieri, presso il Convitto di Vibo Valentia, gli ambasciatori italiani per l’anno europeo dei giovani Anthony Lo Bianco e Fabio Signoretta, nominati a inizio 2022 dal Dipartimento delle Politiche Giovanili, hanno donato simbolicamente una bandiera europea a decine di dirigenti scolastici calabresi, durante l’evento organizzato dalla Cisl Scuola Calabria e dal suo segretario regionale Raffaele Vitale “Formazione per sistema nazionale valutazione”. Gli studenti hanno ringraziato i rappresentanti, docenti e dirigenti presenti. In particolar modo il dirigente scolastico Vitale per l’opportunità e la grande riuscita dell’iniziativa odierna, consegnando simbolicamente una bandiera ai dirigenti scolastici, guide per il futuro dei nostri giovani. Lo scopo di queste donazioni è quello di evitare che su edifici pubblici vengano esposte bandiere europee in stato di degrado (strappate, lacerate, scolorite o sporche) e dimostrare vicinanza da parte degli ambasciatori a chi guida le scuole in un territorio difficile come quello calabrese. In questi anni – hanno precisato Lo Bianco e Signoretta – il corpo docente e i dirigenti scolastici stanno svolgendo un ruolo fondamentale, al pari di altre categorie come quelle dei medici, infermieri, forze dell’ordine, riuscendo ad affrontare il profondo cambiamento messo in atto dal Coronavirus. [Continua in basso]

La bandiera europea. Simbolo dell’Unione europea, è nata con l’intento di rappresentare l’unità, l’identità e l’ambizione dell’Europa in generale. Questo emblema è frutto di una lunga ricerca da parte del Consiglio d’Europa di un chiaro simbolo che rappresentasse la condivisione dei valori di democrazia, rispetto per i diritti umani e diversità. La bandiera europea viene inaugurata a Parigi dal Consiglio dei Ministri il 13 dicembre 1955. Questo simbolo nasce dalla volontà degli allora 14 Stati membri del Consiglio d’Europa ed è costituita da un cerchio di 12 stelle dorate su uno sfondo blu, dove le stelle rappresentano gli ideali di unità, solidarietà e armonia tra i popoli d’Europa e il numero non dipende dal numero dei paesi membri. Nel 1983, il Parlamento europeo decreta che la bandiera usata dal Consiglio d’Europa venga adottata dalla Comunità intera. Per questo, nel 1985 i capi di Stato e di governo dei paesi membri la issano al fianco della bandiera nazionale negli edifici e istituzioni regionali e nazionali infondendo così valore all’Unione europea. Negli anni successivi, la bandiera europea diventa emblema di numerose organizzazioni, iniziative e di imprese, nonché simbolo della presenza europea nel mondo. Data la sua importanza simbolica, il Consiglio d’Europa e la Commissione europea si adoperano affinché la bandiera sia utilizzata in modo corretto e dignitoso in quanto è oramai emblema dell’unità e simbolo per eccellenza dell’identità europea e dell’unione.