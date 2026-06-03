Una serata da red carpet e con tante figure di spicco al 501 Hotel. Verranno consegnati riconoscimenti dedicati a personalità che si sono distinte nei campi della della formazione, dell’arte, delle istituzioni e della promozione del territorio

Si terrà venerdì 5 giugno alle ore 17:30, all'interno del 501 Hotel di Vibo Valentia, il “Premio Eccellenze Mediterranee”, evento dedicato a personalità che si sono distinte nei campi della cultura, delle istituzioni, della formazione, dell’arte e della promozione del territorio.

Il premio, promosso dall’Associazione Culturale Elice in collaborazione con la Società Dante Alighieri – Comitato di Tropea, nasce con l’obiettivo di valorizzare figure che, attraverso il proprio impegno professionale e umano, rappresentano autentiche espressioni del Mediterraneo come luogo di dialogo, identità, bellezza e crescita culturale.

L'evento

Una serata da red carpet e con tante figure di spicco che, con il proprio operato e con il proprio pensiero, portano in alto il nome di una Calabria laboriosa e che lavora per costruire un futuro solido.

Nel corso della serata saranno premiati: Wanda Ferro (sottosegretario di Stato agli Interni), Pierfranco Bruni (italianista e critico letterario), Raffaella Fiorani (dirigente nazionale Società Dante Alighieri), Mariarosaria Russo (dirigente scolastico), Fulvia Toscano (direttrice NaxosLegge), Rey Sciutto (divulgatore d’Arte), l'Istituto Nautico di Pizzo (eccellenza nella formazione, nella cultura del mare e nella valorizzazione delle tradizioni marinare del territorio) e fidapa (Sezione di Vibo Valentia).

A rendere ancora più prestigiosa la manifestazione sarà la presenza del maestro orafo Gerardo Sacco, protagonista di una raffinata sfilata delle sue celebri creazioni artistiche, simbolo di una tradizione orafa che racconta la storia e l’identità della Calabria nel mondo. L’evento sarà inoltre arricchito da una esposizione di opere pittoriche realizzate da artisti calabresi, dedicate ai temi del Mediterraneo, dell’identità culturale, della memoria e delle radici territoriali, in un percorso artistico che unirà arte contemporanea e tradizione. Il Premio Eccellenze Mediterranee gode del patrocinio del 501 Hotel e della Gioielleria Franzè, partner dell’iniziativa e sostenitori di un progetto culturale che intende promuovere il valore delle eccellenze del territorio e del dialogo tra culture.

La conduzione della serata sarà affidata alla giornalista e conduttrice televisiva Francesca Russo. Un appuntamento che si propone come momento di incontro tra istituzioni, cultura, arte e società civile, per celebrare il Mediterraneo come spazio di confronto, creatività e futuro condiviso.