Si è concluso positivamente il 13 dicembre 2025, nel complesso Valentianum di Vibo Valentia, il corso di formazione “Codice Rosso e Metodo S.A.R.A.”, organizzato dalla Cooperativa Sociale Abigail nell’ambito delle attività della Casa Rifugio ad indirizzo segreto per donne e minori vittime di violenza “La casa di Agar”. L’iniziativa si è svolta con il patrocinio gratuito del Comune di Vibo Valentia.

“La casa di Agar”, attiva dal gennaio 2021, rappresenta la prima casa rifugio ad indirizzo segreto nella provincia di Vibo Valentia, collegata al numero verde nazionale 1522 contro violenza e stalking del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La struttura opera in convenzione con la Regione Calabria e con il Comune di Vibo Valentia, offrendo accoglienza e protezione a donne vittime di violenza, con o senza figli, nel delicato momento dell’allontanamento dal contesto familiare violento.

Oltre a garantire un luogo sicuro e protetto, la casa rifugio accompagna le donne in un percorso di sostegno psicologico, sociale, educativo e legale, finalizzato alla fuoriuscita dalla violenza e alla costruzione di un progetto di autonomia economica e abitativa. Il lavoro è svolto da un’equipe di professioniste specializzate nel contrasto alla violenza di genere. Per emergenze è attivo anche il numero 328 7198884.

Il corso di formazione è stato finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito della Legge Regionale n. 20/2007 (annualità 2023) ed è stato rivolto a operatrici dei centri antiviolenza e delle case rifugio, personale socio-sanitario e giudiziario, nonché a professionisti e studenti delle discipline di genere: avvocati, assistenti sociali, psicologi ed educatori, provenienti da tutte le province calabresi. La partecipazione è stata completamente gratuita.

Articolato in otto moduli per un totale di 40 ore, il percorso formativo ha affrontato in modo approfondito i temi della violenza di genere, dei maltrattamenti in famiglia, dello stalking, del femminicidio, delle conseguenze psico-fisiche sulle vittime, delle dinamiche comportamentali, della vittimizzazione secondaria, fino all’analisi del Metodo S.A.R.A. per la valutazione del rischio di recidiva e al quadro normativo del Codice Rosso (L. 69/2019). Le lezioni sono state curate da docenti universitari ed esperti del settore.

Il corso è stato inoltre accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia e l’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria per il riconoscimento dei crediti formativi.

La Cooperativa Abigail, guidata dalla presidente Danila Francese, ha espresso soddisfazione per l’ampia partecipazione e per la qualità del percorso, ringraziando enti e docenti coinvolti e dando appuntamento al 2026 per nuove iniziative formative dedicate al contrasto della violenza di genere.