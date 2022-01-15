E' quanto dichiara l'assessore alle attività produttive Domenico Francica che plaude alla nomina di Salvatore Nusdeo alla guida di Confcommercio

La nomina di Salvatore Nusdeo alla guida di Confcommercio di Vibo Valentia rappresenta la prosecuzione di un percorso di collaborazione tra l’associazione e il Comune di Vibo Valentia, nello specifico l’assessorato alle Attività Produttive che mi onoro di guidare».

E’ quanto afferma in una nota stampa Domenico Francica. «Sono assolutamente convinto che la sinergia tra queste due realtà, e grazie alla presenza di altri sodalizi di categoria, non possa che porre le basi per dare maggiore slancio ad un settore piegato dall’emergenza pandemica e dalla crisi economica che ne è derivata e che col passare dei mesi si è accentuata ulteriormente.

Vibo Valentia – prosegue l’assessore alle attività produttive – deve tornare ad essere un punto di riferimento per il commercio, quando soprattutto il corso principale e il centro storico, rappresentavano un vero e proprio fiore all’occhiello non solo nel territorio provinciale ma anche al di fuori di esso. La sfida non è semplice ma anche in questo caso sono certo che l’esperienza maturata sul campo da Nusdeo può rappresentare una freccia in più all’arco di proposte sulle quali potremo ragionare nell’immediato futuro. Senza la collaborazione attiva e fattiva delle associazioni di categoria – dichiara Domenico Francica – si finirebbe soltanto col lasciare ogni idea, ogni proposta progettuale sulla carta. Fin dalla mia nomina ho avuto modo di confrontarmi con persone serie e capaci, che hanno a cuore le sorti della città e con le quali abbiamo messo a punto una serie di iniziative, non ultime quelle del periodo natalizio. Al neo presidente Nusdeo – conclude l’assessore alle attività produttive – i migliori auguri di buon lavoro in questa nuova dimensione nella certezza che saprà interpretare al meglio le esigenze della categoria».