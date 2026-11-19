Sabato 21 novembre la cerimonia ufficiale a Palazzo Gagliardi per l’istituzione del Club vibonese. Il nuovo sodalizio guidato da Tiziana Corallini è il 176° dell'Unione Italiana

Vibo Valentia entra nella rete internazionale del Soroptimist, l'organizzazione femminile impegnata nella promozione dei diritti, delle pari opportunità e dello sviluppo sociale e culturale delle comunità. Sabato 21 novembre, alle ore 17, Palazzo Gagliardi ospiterà la cerimonia ufficiale di fondazione del Soroptimist Club Vibo Valentia, il 176° dell'Unione Italiana. A guidare il nuovo sodalizio sarà la presidente Tiziana Corallini.

L'iniziativa, promossa dal Soroptimist Club di Lamezia Terme, segna l'ingresso della provincia vibonese in una realtà associativa presente a livello internazionale, che riunisce donne provenienti da diversi ambiti professionali e impegnate nella realizzazione di progetti a favore della collettività.

Che cos'è il Soroptimist e quali sono i suoi obiettivi

Il Soroptimist International è un'organizzazione mondiale di servizio composta da donne impegnate in attività professionali e manageriali. Attraverso i suoi Club territoriali promuove iniziative per migliorare la condizione femminile, favorire l'accesso all'istruzione e alla formazione, contrastare le discriminazioni e sostenere l'autonomia economica delle donne.

Particolare attenzione viene riservata alla valorizzazione delle competenze femminili, alla diffusione della cultura dei diritti umani e alla partecipazione delle donne alla vita pubblica. I Club operano attraverso progetti concreti, iniziative di sensibilizzazione e collaborazioni con istituzioni, scuole e altre realtà associative.

Il nuovo Club di Vibo Valentia riunisce socie fondatrici attive nel mondo delle professioni, delle istituzioni, della scuola e dell'impresa, con l'obiettivo di mettere esperienze e competenze al servizio della crescita della comunità locale.

La cerimonia di fondazione e gli ospiti

L'appuntamento di sabato sarà caratterizzato dalla consegna della Charter, il documento che sancisce ufficialmente la costituzione del nuovo Club.

Alla cerimonia parteciperanno Giovanna Guercio, vicepresidente della Federazione Europea del Soroptimist, e Lucia Taormina, presidente dell'Unione Italiana. Saranno inoltre presenti autorità dell'organizzazione, rappresentanti istituzionali e delegate provenienti da numerosi Club italiani.

A fare da madrina al nuovo sodalizio sarà Concetta Giglio, del Soroptimist Club di Lamezia Terme, che ha promosso e accompagnato il percorso di costituzione della realtà vibonese.

Tre giorni di appuntamenti tra Vibo e Pizzo

La fondazione del Club sarà al centro di un programma di iniziative previsto dal 20 al 22 novembre, che coinvolgerà le ospiti anche in un percorso alla scoperta del patrimonio storico e culturale del territorio.

Le attività si svolgeranno tra Vibo Valentia e Pizzo, offrendo alle rappresentanti dei Club provenienti da altre città italiane l'occasione di conoscere alcune delle principali testimonianze artistiche e culturali della provincia.

La cerimonia di Palazzo Gagliardi rappresenterà dunque il primo appuntamento ufficiale del Soroptimist Club Vibo Valentia, chiamato ora a tradurre gli obiettivi dell'organizzazione in iniziative rivolte alla comunità vibonese.