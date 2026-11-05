Il pianoforte che amava, i brani che sentiva più vicini, i compagni con cui aveva condiviso lo studio e la passione per la musica. Il Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia ricorderà Andrea Minasi ripartendo da ciò che apparteneva alla sua vita di ogni giorno. Venerdì 6 novembre, alle 17, nell’Aula Magna dei Gesuiti, gli studenti le dedicheranno il concerto “Andrea, una nota oltre il cielo”, uno dei primi appuntamenti dell’anno accademico 2026/2027.

A volerlo sono stati proprio i ragazzi. Per loro il ritorno alle lezioni significa anche fare i conti con l’assenza di una compagna, con le esperienze che avrebbero potuto ancora condividere. Suonare per Andrea diventa così un modo per ritrovarsi e darle un posto anche in questo nuovo inizio.

Il ricordo attraverso la musica che amava

Il programma seguirà un percorso personale: si partirà dal pianoforte, lo strumento che Andrea studiava e amava, per arrivare a brani più contemporanei, scelti guardando ai suoi gusti. Saranno gli stessi studenti del Torrefranca a eseguirli, costruendo l’omaggio intorno alle sue passioni.

L’iniziativa è stata ideata e organizzata dalla Consulta degli Studenti, rappresentata da Laura Cataldo, Bianca Maria Provenzano, Vincenzo Gallicchio, Franco Tocci e Rosario Chieffallo, con il sostegno della Direzione del Conservatorio. Una proposta nata tra i compagni e accolta dall’istituzione, che accompagnerà l’apertura dell’anno accademico con un momento di raccoglimento per tutta la comunità.

Una storia che Vibo non ha dimenticato

Andrea aveva 23 anni. Il 28 luglio era stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in viale Affaccio, a Vibo Valentia. Trasportata in elisoccorso a Catanzaro, era rimasta per nove giorni in terapia intensiva. Il 6 agosto era arrivata la notizia della sua morte, dopo giorni nei quali familiari, amici e tantissime persone avevano sperato nel suo risveglio.

A quel dolore si era accompagnata la scelta della donazione degli organi, una volontà che Andrea aveva già espresso in famiglia e che i genitori avevano rispettato. Il suo cuore era stato destinato a Torino, i polmoni a Milano, il fegato a Roma e i reni a Reggio Calabria.

Nei mesi successivi il suo ricordo ha continuato a trovare spazio nelle iniziative sulla sicurezza stradale e sulla donazione. Alla Giornata degli Angeli, la madre Nerina le aveva dedicato una lettera nella quale tornavano anche gli studi e il futuro immaginato per lei: «Avrei voluto vederti laureare, applaudire il tuo talento». Parole che restituiscono il significato dell’appuntamento al Torrefranca: ricordare Andrea anche per quello che stava costruendo, per la musica alla quale dedicava impegno e aspettative.

Gli studenti sul palco e la diretta

A esibirsi saranno Francesca Ruggiero, Samuele Barilaro, Simon Stanganello, Andrea Lavorato, Miriam Romano, Veronica Pugliese, Chiara Restuccia, Antonio Maiolo, Maria D’Agostino, Nazzareno Colloca, Alberto Greco, Fatima Deodato, Emanuele Sgrò, Francesco Spinelli e Filippo Italiano.

Il concerto sarà aperto a tutti e verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook ufficiale del Conservatorio, per permettere di partecipare anche a chi non potrà raggiungere l’Aula Magna.

Per i suoi compagni sarà l’occasione di ricordarla facendo qualcosa che avevano imparato a condividere con lei: suonare, ascoltarsi, stare insieme attraverso la musica.