L'iniziativa ha interessato reparti pediatrici di alcuni ospedali della regione, associazioni e centri sociali

Tante sono le iniziative benefiche, a fronte dell’imminente Pasqua, che si stanno svolgendo in questi giorni in tutta la provincia di Vibo Valentia. Anche le forze dell’ordine hanno deciso di dare il loro contributo: i poliziotti del reparto “Prevenzione Crimine” di Vibo Valentia hanno scelto di stare vicino a chi è in difficoltà, donando alcune uova di Pasqua al reparto pediatrico dell’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia e all’associazione “Prociv Augustus”, che, peraltro, offre ospitalità anche ai bambini ucraini. Gli stessi poliziotti hanno poi distribuito anche altre uova pasquali, sia al reparto pediatrico e oncologico di Catanzaro che al “Centro anziani” di Paravati, dimostrando così una particolare sensibilità per chi è in stato di bisogno e di difficoltà.

Un ringraziamento ai poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Centrale di Vibo Valentia che hanno regalato un sorriso e qualche minuto di serenità ai bambini e agli anziani che soffrono, è invece arrivato dall’avvocato Lia Staropoli, presidente dell’associazione ConDivisa- Sicurezza e Giustizia, nonché responsabile Sicurezza del MovimentoAntimafia “Ammazzateci Tutti”.