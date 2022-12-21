Tutti gli articoli di Società
«Devo acquistare un elicottero, così potrò uscire di casa senza correre pericoli. Anzi, diciamo solo che così potrò uscire di casa». La voce è di uno dei condomini di quello che a Vibo Valentia è conosciuto come Palazzo Bruni. Siamo al civico 24 di viale della Pace. «Date un’occhiata – incalza il nostro interlocutore – questa è una giungla». Ma non si può parlare di sosta selvaggia tout court, nell’evidente assenza di una segnaletica orizzontale e verticale che impedisca alle auto di ostruire l’accesso all’immobile. «Se devi uscire con l’auto talvolta non ce la fai e, quando ce la fai, immettersi sulla carreggiata, è un’avventura, perché le auto in sosta ostruiscono la visuale e verso destra e verso sinistra. Così ti fai avanti piano piano, ma rischi comunque di investire qualcuno o di farti investire». Come se non bastasse i dissuasori dell’alta velocità, da queste parti, non sono granché persuasivi. [Continua in basso]
«Voi della stampa – continua il cittadino – siete la nostra ultima spiaggia. Già nel 2021, mese di giugno, abbiamo scritto a sindaco, assessori ai lavori pubblici e polizia municipale, spiegando il problema e sollecitando interventi. Ma non è accaduto nulla. Abbiamo segnalato la questione alla Prefettura. E niente. Ormai non sappiamo più a che santo votarci. Ripeto, qui il problema non è solo che rischiamo di fare incidenti. Qui rischiamo di non poter proprio uscire di casa».