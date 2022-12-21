La provocazione: «Un elicottero per poter uscire di casa». L’istanza indirizzata alle autorità preposte «finora non ha sortito alcun effetto»

«Devo acquistare un elicottero, così potrò uscire di casa senza correre pericoli. Anzi, diciamo solo che così potrò uscire di casa». La voce è di uno dei condomini di quello che a Vibo Valentia è conosciuto come Palazzo Bruni. Siamo al civico 24 di viale della Pace. «Date un’occhiata – incalza il nostro interlocutore – questa è una giungla». Ma non si può parlare di sosta selvaggia tout court, nell’evidente assenza di una segnaletica orizzontale e verticale che impedisca alle auto di ostruire l’accesso all’immobile. «Se devi uscire con l’auto talvolta non ce la fai e, quando ce la fai, immettersi sulla carreggiata, è un’avventura, perché le auto in sosta ostruiscono la visuale e verso destra e verso sinistra. Così ti fai avanti piano piano, ma rischi comunque di investire qualcuno o di farti investire». Come se non bastasse i dissuasori dell’alta velocità, da queste parti, non sono granché persuasivi. [Continua in basso]

«Voi della stampa – continua il cittadino – siete la nostra ultima spiaggia. Già nel 2021, mese di giugno, abbiamo scritto a sindaco, assessori ai lavori pubblici e polizia municipale, spiegando il problema e sollecitando interventi. Ma non è accaduto nulla. Abbiamo segnalato la questione alla Prefettura. E niente. Ormai non sappiamo più a che santo votarci. Ripeto, qui il problema non è solo che rischiamo di fare incidenti. Qui rischiamo di non poter proprio uscire di casa».