Il personale operativo e amministrativo ha aderito all’iniziativa svolta il 25 e il 27 marzo. Il comandante Ponterio e il presidente dell’associazione di volontariato Pontoriero hanno richiamato il valore del gesto in sintonia con la missione quotidiana dei pompieri

Due giornate dedicate alla donazione del sangue hanno visto protagonisti i vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia, che il 25 e il 27 marzo hanno aderito a un’iniziativa promossa in collaborazione con l’Avis Comunale di Mileto. Al Comando si è registrata la partecipazione del personale operativo e amministrativo, in un appuntamento che ha unito solidarietà e senso civico.

In una nota si sottolinea come l’adesione abbia voluto offrire una testimonianza concreta di «altruismo, spirito di servizio e vicinanza alla comunità che da sempre contraddistinguono l’operato dei vigili del fuoco, anche al di fuori delle attività di soccorso istituzionali». Un richiamo che lega il gesto della donazione alla funzione quotidiana svolta dal Corpo sul territorio.

Il comunicato insiste anche sul valore sanitario dell’iniziativa, ricordando che «la donazione del sangue rappresenta un gesto semplice ma di fondamentale importanza, capace di contribuire in maniera determinante al sistema sanitario e al salvataggio di numerose vite umane». Non solo la raccolta in sé, dunque, ma anche un’occasione per ribadire il valore della donazione «periodica, volontaria e gratuita» e sensibilizzare i cittadini su un tema che incrocia emergenze, terapie e fabbisogno ordinario.

Il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Ambrogio Ponterio, ha espresso apprezzamento per la partecipazione del personale, sottolineando che l’adesione all’iniziativa costituisce «un’ulteriore testimonianza dei valori di solidarietà e senso del dovere che caratterizzano quotidianamente l’operato dei vigili del fuoco». Quindi il passaggio sul significato del gesto: «Donare il sangue significa offrire un aiuto concreto alla collettività, in linea con la nostra missione al servizio dei cittadini».

A rimarcare il senso della collaborazione è stato anche il presidente dell’Avis Comunale di Mileto, Domenico Pontoriero, che ha ringraziato il personale del Corpo e ha espresso soddisfazione per una sinergia che, si legge, «contribuisce a valorizzare la promozione del dono del sangue». Nella nota si sottolinea inoltre che si tratta di «un gesto che può salvare la vita di chi ne ha bisogno, fondamentale per garantire l’autosufficienza nazionale e indispensabile per trasfusioni, terapie ed emergenze». Da qui l’ultima considerazione affidata al comunicato: «Donare è un gesto di amore che non costa nulla».

Il Comando dei vigili del fuoco di Vibo Valentia e l’Avis hanno infine espresso soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, con l’auspicio che appuntamenti simili possano essere ripetuti anche in futuro, così da consolidare la collaborazione tra istituzioni e associazioni del territorio e continuare a promuovere la cultura della donazione.