Una narrazione per immagini che rafforza il legame con la comunità locale e valorizza il lavoro di volontari e operatori. E intanto ecco la possibilità di offrire cure a chi non può permetterselo

È nato da un gesto spontaneo di quattro volontari il calendario della Casa della carità di Vibo Valentia, un progetto che utilizza la fotografia come strumento di narrazione della quotidianità della struttura e delle persone che la frequentano. Le immagini documentano volti e momenti legati ai percorsi di riabilitazione e recupero, offrendo uno spaccato delle attività svolte quotidianamente e richiamando l’attenzione sul valore dell’impegno sociale e sul ruolo dei servizi presenti sul territorio.

Il calendario si propone di contribuire alla sensibilizzazione sui temi della riabilitazione, mettendo in evidenza l’importanza di questi percorsi per molte persone e il sostegno che può derivare da relazioni fondate sull’umanità e sul rispetto. L’iniziativa ha già registrato interesse in diversi contesti locali e, in alcuni casi, la diffusione è avvenuta anche attraverso l’iniziativa diretta dei cittadini.

Tra gli obiettivi dell’iniziativa vi è anche la promozione della “terapia sospesa”, un progetto attraverso il quale la Casa della Carità offre servizi e cure a famiglie con ragazzi e bambini con disabilità che non possono sostenere i costi delle prestazioni.

Il progetto si inserisce nel più ampio impegno della Casa della Carità volto a far conoscere le proprie attività e la vita quotidiana della struttura, valorizzando il lavoro svolto a favore delle persone coinvolte nei percorsi di riabilitazione e inclusione sociale e rafforzando il legame con il contesto territoriale di riferimento.