Il Comune di Vibo Valentia intende acquisire istanze attraverso una manifestazione di interesse per procedere all’affidamento del canile comunale. La gestione comporta il ricovero, la custodia, il mantenimento e la cura dei cani. Per lo svolgimento di tali attività, il Comune provvederà a corrispondere all’associazione affidataria un compenso annuo, come rimborso relativo al mantenimento di massimo 220 cani, pari a euro 90.000,00. La convenzione avrà la durata di un anno, precisamente da gennaio 2023 a dicembre 2023. [Continua in basso]

Alla manifestazione d’interesse potranno aderire Associazioni di volontariato, animaliste e zoofile iscritte all’Albo comunale delle associazioni di volontariato. Nei prossimi giorni, invece, nell’ambito del randagismo – e, quindi, la presenza sul territorio provinciale di cani vaganti, randagi o inselvatichiti – nella sala consiliare di Palazzo Luigi Razza, il 13 dicembre sarà possibile approfondire il fenomeno per capire come gestirlo e contenerlo. In relazione all’importante tematica verranno spiegati  obblighicompetenze  che hanno Comuni, Asp e varie autorità e saranno illustrati piani di prevenzione e i sistemi adottati per cercare di arginare questo fenomeno. Relazioneranno i dottori Francesco Massara, responsabile Area A Asp (Randagismo) e Domenico Cocciolo, responsabile Area C Asp (Benessere Animale) . Le associazioni Argo VV e Oipa VV illustreranno le problematiche viste con gli occhi di chi tutti i giorni opera sul campo del volontariato. All’ incontro sono stati invitati a partecipare tutti i sindaci del Vibonese.

