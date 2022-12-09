La convenzione avrà la durata di un anno e l'ente locale provvederà a corrispondere all'associazione affidataria un compenso annuo come rimborso relativo al mantenimento di un massimo di 220 cani

Il Comune di Vibo Valentia intende acquisire istanze attraverso una manifestazione di interesse per procedere all’affidamento del canile comunale. La gestione comporta il ricovero, la custodia, il mantenimento e la cura dei cani. Per lo svolgimento di tali attività, il Comune provvederà a corrispondere all’associazione affidataria un compenso annuo, come rimborso relativo al mantenimento di massimo 220 cani, pari a euro 90.000,00. La convenzione avrà la durata di un anno, precisamente da gennaio 2023 a dicembre 2023. [Continua in basso]

Alla manifestazione d’interesse potranno aderire Associazioni di volontariato, animaliste e zoofile iscritte all’Albo comunale delle associazioni di volontariato. Nei prossimi giorni, invece, nell’ambito del randagismo – e, quindi, la presenza sul territorio provinciale di cani vaganti, randagi o inselvatichiti – nella sala consiliare di Palazzo Luigi Razza, il 13 dicembre sarà possibile approfondire il fenomeno per capire come gestirlo e contenerlo. In relazione all’importante tematica verranno spiegati obblighi e competenze che hanno Comuni, Asp e varie autorità e saranno illustrati piani di prevenzione e i sistemi adottati per cercare di arginare questo fenomeno. Relazioneranno i dottori Francesco Massara, responsabile Area A Asp (Randagismo) e Domenico Cocciolo, responsabile Area C Asp (Benessere Animale) . Le associazioni Argo VV e Oipa VV illustreranno le problematiche viste con gli occhi di chi tutti i giorni opera sul campo del volontariato. All’ incontro sono stati invitati a partecipare tutti i sindaci del Vibonese.

